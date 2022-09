La Maserati GranTurismo Folgore è tra le supercar più attese dei prossimi mesi. La prima elettrica del Tridente è stata vista recentemente alla Monterey Car Week, la settimana più glamour per appassionati e collezionisti di auto della costa californiana.

Per l’occasione, Maserati ha realizzato uno speciale video col cabarettista americano Sebastian Maniscalco presentando alcuni importanti dati ufficiali sulla vettura.

Ricariche ultrarapide

In quella che si può considerare come una sorta di prima “recensione” della Folgore, il cabarettista è affiancato dal capo del design Klaus Busse e dal capo della comunicazione del marchio Maria Conti. Gli esperti di Maserati spiegano la filosofia e le basi del progetto della Folgore, la quale sarà presentata al pubblico nel corso del 2023.

All’inizio del video viene sottolineato come i progettisti siano riusciti a mantenere le forme della GranTurismo con motore termico grazie alla particolare disposizione della batteria. Quest’ultima si può ricaricare anche attraverso le colonnine ultrafast, in modo da ottenere 100 km di autonomia aggiuntivi in 5 minuti. Tra l’altro, lo sportellino della ricarica si trova sul paraurti posteriore: una posizione quasi inedita tra le auto elettriche.

Prestazioni da vera Maserati

Proseguendo nel test su strada, viene specificato che la Maserati è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi e che può raggiungere i 320 km/h di velocità massima. Inoltre, l’originale “sound” della GranTurismo è stato curato dallo stesso team che in passato ha “progettato” la timbrica degli scarichi nei modelli termici di Maserati.

Purtroppo, la Casa non ha ancora ufficializzato la capacità della batteria e la potenza a disposizione. Su questo fronte, restano plausibili i rumors degli scorsi mesi che parlavano di tre motori elettrici e circa 1.200 CV. Nei prossimi mesi, comunque, ne sapremo di più.