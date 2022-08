I collaudi sulla pista del Nürburgring sono quanto mai fondamentali quando si ha a che fare con una sportiva elettrica come la nuova Maserati GranTurismo Folgore.

Da questa coupé del marchio del Tridente ci si aspetta infatti una potenza superiore ai 1.200 CV, gestiti da 3 motori elettrici collegati ad una batteria che è alimentata a 800 Volt, un’architettura che dovrebbe adeguarsi alla piattaforma elettrificata nata dal progetto chiamato “Giorgio”, da cui sono nate inizialmente l’Alfa Romeo Giulia, l’Alfa Romeo Stelvio, e in seguito la Maserati Grecale. Anche lei dotata di motorizzazione 100% elettrica, ma con batteria a 400 Volt da 105 kWh.

Si tratta di una base costruttiva sviluppata da FCA prima della fusione industriale Stellantis, che non ha legami con le future evoluzione del pianale STLA, su cui nasceranno le future auto elettriche del Gruppo. In queste settimane i prototipi che fanno da muletto per la sperimentazione su strada macinano chilometri per definire le tarature ottimali, soprattutto nei test sul circuito del Nurburgring di cui potete vedere le immagini.

Attesa per fine 2022

Già in queste sessioni di collaudo di pre-produzione si percepiscono le forme caratteristiche della nuova Maserati GranTurismo Folgore, con peculiarità tecniche che la distinguono dalle versioni con motori endotermici della nuova Maserati GranTurismo, attesa per la fine del 2022.

Che i prototipi fotografati e ripresi tra le curve del Nürburgring siano dei veicoli 100% elettrici si capisce guardando le immagini della parte posteriore della carrozzeria. Non ci sono infatti terminali di scarico e si nota anche il simbolo di allerta color giallo, per avvisare della presenza di un circuito elettrico ad alto voltaggio.

Maserati GranTurismo da 1.200 CV, 3 motori, trazione integrale

Esaminando le immagini di questi primi muletti di GranTurismo Folgore in pista si nota un certo rollio in curva, benché l’altezza da terra sia ridotta. Spiccano anche le grandi pinze dei freni verniciate di rosso, ad attirare l’attenzione su un impianto che dovrebbe essere carboceramico, considerando le prestazioni in gioco.

Come accennato prima, si parla infatti di una potenza complessiva di oltre 1.200 CV, sviluppati da 3 motori elettrici, con una batteria alimentata a 800 Volt e messi a terra su tutte e quattro le ruote, realizzando uno schema di trazione integrale. Non è ancora chiara la disposizione dei motori elettrici (in mezzo agli assali o dedicando dei motori alle singole ruote), la batteria avrà funzione strutturale, visto che è stata definita con i termini inglesi “Bone” Battery”.

Modernità tecnologica, stile esterno tradizionale

Sopra questo “scheletro” tecnico ci sono poi le forme della nuova Maserati GranTurismo, che sostituisce il modello prodotto dal 2007 al 2020 con un linguaggio stilistico che dà l’idea di essere evolutivo, senza rotture con il passato. Non mancano dunque elementi tipici del marchio modenese, come le classiche triple prese d'aria laterali, che sulla versione 100% elettrica Folgore dovrebbero essere blu, per identificare la motorizzazione. Ecco invece le anticipazioni degli interni della nuova Maserati GranTurismo.

Anche i cerchi in lega hanno un design dedicato all’elettrificazione, per ottimizzare l’aerodinamica. Sull’aspetto estetico, invece, influiscono molto i fanali posteriori larghi e sottili, oppure gli specchietti retrovisori con montanti verticali fissati alle portiere, e non ai montanti, mentre i gruppi ottici anteriori sono verticali, in sintonia con i modelli più recenti: la Maserati MC20 e la Maserati Grecale.