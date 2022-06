Il debutto della Maserati Granturismo è sempre più vicino. La sportiva modenese si aggiungerà presto alla famiglia del Tridente proponendo una versione termica e una elettrica. Intanto, i test proseguono senza sosta, con uno dei prototipi che è stato avvistato da un nostro lettore. Insieme alle foto degli esterni, abbiamo anche alcuni scatti degli interni.

Stile di famiglia

La carrozzeria della Granturismo sembra davvero definitiva. Al di là dei terminali di scarico ancora in fase sperimentale, la Maserati mostra già le forme del modello di serie che riprenderà – soprattutto nel frontale – lo stile della Grecale.

In realtà, però, le foto spia più importanti sono quelle dell'abitacolo. Anche in questo caso la supercar emiliana appare pronta al lancio, con sedili e plancia senza camuffature. Negli scatti si nota subito il doppio display centrale, la cui forma è molto simile a quella della Grecale.

Ad essere ripresi dal SUV sono anche il tunnel centrale e il volante coi paddle, mentre in cima alla plancia è presente l’orologio analogico, una caratteristica tipica di tutte le Maserati. Inediti, invece, i sedili sportivi con poggiatesta integrato nello schienale.

Subito il V6, poi l’elettrica

Per quanto riguarda le motorizzazioni, è molto probabile l’adozione del 3.0 V6 biturbo Nettuno della MC20 e della Grecale Trofeo con valori intorno a 630 CV e 730 Nm e con un cambio automatico a 8 rapporti. Improbabile, invece, l’arrivo nella gamma del 2.0 turbo mild hybrid da 300 CV montato sul nuovo SUV del Tridente.

La presentazione della Granturismo sembra ormai questione di pochi mesi, se non di poche settimane. Ci sarà da attendere il 2023, invece, per la Folgore, la versione ad emissioni zero dotata di tre motori elettrici e una potenza massima superiore ai 1.200 CV.