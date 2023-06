Maserati sta lavorando ad un cortometraggio, un film che parla di "legami familiari, passione automobilistica e sinfonia della vita", mettendo in evidenza la MC20 Cielo, la GranTurismo Folgore e la Grecale. La storia segue tre fratelli che attraversano l'Italia per ricongiungersi al padre e fargli un regalo.

Il cortometraggio, intitolato "Compagni di viaggio" (Companions on a Journey), è diretto dal pluripremiato regista turco-italiano Ferzan Ozpetek (famoso, tra gli altri film, per Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Un giorno perfetto... Maserati non ha specificato quando o dove verrà presentato il cortometraggio, ma invita a "rimanere sintonizzati".

Il video

Il trailer di "Compagni di viaggio" dura appena 1 minuto circa. In questo nuovo cortometraggio di Ferzan Ozpetek si vuole emozionare attraverso un viaggio in Italia. I paesaggi sono in primo piano, ma molto si punta anche sui legami familiari e la passione automobilistica, che è al centro della scena e della vita dei personaggi.

Le protagoniste, come dicevamo sono tre Maserati di punta: la MC20 Cielo, la GranTurismo Folgore e la Grecale. La MC20, per esempio, ha guidato la spinta dei nuovi prodotti Maserati, debuttando nel 2020 con il motore V6 Nettuno da 3,0 litri biturbo.

Maserati MC20 Cielo Maserati GranTurismo Folgore Maserati Grecale Folgore

Oltre la storia

Maserati ha 109 anni e sta subendo cambiamenti monumentali. Il marchio di lusso, lo ricordiamo, lancerà presto la GranTurismo Folgore e la Grecale Folgore, mentre la prossima generazione di Levante è prevista per il 2025 con motorizzazione completamente elettrica e ICE. Maserati sta sviluppando anche una nuova Quattroporte che condividerà la piattaforma con la GranTurismo. La MC20 continuerà a essere l'auto di punta del marchio, con una versione elettrica in arrivo nel 2025.

Un film quindi ci voleva, visto che anche alcuni competitor si sono dati al grande schermo. Pensiamo a BMW che quest'anno ha presentato in anteprima il suo cortometraggio al Festival di Cannes o a Koenigsegg che nel 2020 ha realizzato un film sulla Regera, mentre Porsche ha celebrato i 70 anni in Australia con un cortometraggio e una speciale 911 GT3. Continuate a seguirci per saperne di più.