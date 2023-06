Da fuoriclasse a “padre” delle fuoriserie Maserati. David Beckham presenta “Fuoriserie Essentials”, una collezione di vetture nata dalla collaborazione col Tridente destinata ai clienti più appassionati del marchio.

Così, il marchio modenese mette a frutto la partnership con uno dei suoi global ambassador più importanti, che ha ispirato degli allestimenti esclusivi per Grecale e MC20.

Cura sartoriale e tributo al passato

La collezione è concepita per essere un’estensione del guardaroba sartoriale Savile Row di Beckham e, al tempo stesso, un tributo a due modelli iconici del brand emiliano. La prima Maserati ad aver affascinato l’ex centrocampista di Manchester United e Milan è la Ghibli Coupé del 1967, da cui sono ripresi il blu “Night Interaction” della carrozzeria e il marrone chiaro degli interni in pelle.

La tinta Night Interaction della Maserati MC20 riprende il blu della Ghibli Coupé del 1967

La seconda vettura del Tridente da cui Beckham ha preso spunto è la Quattroporte Royale del 1986, un modello esclusivo prodotto in soli 51 esemplari, che viene ricordato nella collezione con la verniciatura esterna “Verde Royale” e con la tonalità marrone caldo per i rivestimenti in pelle dell’abitacolo.

Il Verde Royale della Quattroporte Royale ha ispirato la personalizzazione della Maserati Grecale

Le speciali Grecale e MC20, quindi, presentano questi due particolari abbinamenti cromatici, oltre ad un’esclusiva placca metallizzata posizionata sul tunnel centrale che evidenzia la collaborazione tra l’ex calciatore e Maserati.

Ordini al via

Entrambe le configurazioni “Fuoriserie Essentials” firmate da David Beckham sono disponibili su richiesta per entrambi i modelli. Per brindare a questa collezione, Klaus Busse – Head of Maserati Design – ha detto: