Manca sempre meno all’arrivo della Maserati GranTurismo Folgore. Il debutto è atteso per l’autunno 2022, ma la supercar a emissioni zero della Casa di Modena continua a farsi vedere in forma (quasi) definitiva.

Dopo averla ammirata dal vivo lo scorso aprile in occasione del GP di Formula E a Roma, la Folgore si prepara a stupire la folla del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, in programma questo weekend.

Ultimi preparativi

Nelle foto spia che vi mostriamo, la GranTurismo elettrica è impegnata nei preparativi per quello che sarà il main event della Monterey Car Week. In particolare, in alcuni scatti la Maserati è collegata a una colonnina al fianco di una Tesla Model 3. A spiccare è sicuramente il particolare color corallo, una veste inedita rispetto al blu visto a Roma.

Al di là del grande logo del Tridente sul cofano e sulle fiancate, la GranTurismo Folgore sembra essere nella sua veste di serie. Lo stile generale sarà molto simile a quello della versione con motore termico, mentre l’abitacolo potrebbe ricevere un aggiornamento totale con una strumentazione ancora più all’avanguardia.

Una furia da 1.200 CV

Come detto, dalla Maserati GranTurismo elettrica ci si aspettano prestazioni mozzafiato. L’elettrica del Tridente dovrebbe essere spinta da ben tre motori elettrici collegati a una batteria con architettura da 800 Volt per 1.200 CV complessivi.

La super sportiva modenese avrà la trazione integrale, ma non è ancora chiara la disposizione delle tre unità elettriche (in mezzo agli assali o sulle singole ruote). Il pacco batterie, invece, avrà una funzione strutturale per l’intera vettura.

Al di là dei rumors sulla potenza, comunque, non ci sono informazioni su accelerazione da fermo, velocità massima e autonomia. In ogni caso, per la Maserati immaginiamo uno scatto 0-100 km/h nell’ordine dei 2,5 secondi e una progressione fino a 300 km/h.

Qualche aggiornamento importante potrebbe arrivare proprio durante il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach.