Una Maserati "Made In Thunder", ossia "forgiata dal tuono". E' con queste parole che la casa del Tridente ha anticipato la GranCabrio Folgore, la sua prima cabrio 100% elettrica che punta molto sulle prestazioni. Il sistema Folgore si basa infatti sulla tecnologia 800 V ed è stato sviluppato con soluzioni tecniche derivate dalla Formula E.

Come la gemella GranTurismo, la GranCabrio Folgore offre quattro posti e l'architettura tecnica fa largo uso di materiali leggeri, ad esempio alluminio e magnesio, insieme all'acciaio ad alte prestazioni. Anche lo stile è nato di pari passo con la versione coupé, per interpretare al meglio il passaggio dal tetto rigido alla capote retrattile.

Stile di famiglia

Per la GranCabrio si è deciso di mantenere la continuità con il design della generazione precedente, molto apprezzato dai clienti, e sono state mantenute le proporzioni classiche delle vetture del marchio. Dettagli attuali sono invece i fari verticali e la griglia anteriore, che include l'iconico logo del Tridente in 3D. Dietro, invece, ci sono le luci posteriori lanciate dalla GranTurismo, con tecnologia Full LED.

Uno degli elementi più caratteristici della GranCabrio è il "cofango", già visto sulla GranTurismo, cioè il singolo componente che include il cofano e il parafango. Ma veniamo alla capote in tela, disponibile in cinque colori (Nero, Blue Marine, Grigio Titan, Greige, Granata) e che può essere azionata quando si viaggia a una velocità massima di 50 km/h (31 mph); si apre in 14 secondi e si chiude in 16 secondi.

Maserati GranCabrio Folgore 2024

Per viaggiare all'aria aperta anche quando le temperature sono basse c'è di serie uno scaldacollo, mentre come optional c'è il paravento che riduce le turbolenze all'interno dell'abitacolo.

La nuova Maserati GranCabrio Folgore si presenta con una configurazione di cerchi sfalsati, più grandi al posteriore (21" 295/30) che all'anteriore (20" 265/35). Ci sono sei disegni tra cui scegliere, con quattro diverse finiture per la versione Folgore. Le pinze dei freni sono disponibili in due diversi colori per la versione Trofeo: nero e rame scuro anodizzato.

Una caratteristica fondamentale della GranCabrio è l'architettura elettrica/elettronica Atlantis High, già vista nella GranTurismo. Basato su messaggi canFD inviati a velocità fino a 2 ms, il sistema è dotato anche di funzioni avanzate di cyber-security e flash-over-the-air. Il fulcro è il controller principale Vehicle Domain Control Module (VDCM), con un software progettato interamente da Maserati che fornisce un controllo a 360° di tutti i sistemi più importanti dell'auto, per la migliore esperienza di guida in tutte le condizioni.

Com'è fatta dentro

L'abitacolo della GranCabrio riprende gli stilemi della MC20, della Cielo, della Grecale e, naturalmente, della GranTurismo. E' dotato del sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant (MIA), di un display Comfort che riunisce le principali funzioni in un'interfaccia touchscreen integrata, di un orologio digitale e dell'Heads-up Display (disponibile come optional).

Maserati GranCabrio Folgore 2024, gli interni

I sedili sono sportivi con poggiatesta integrati e riprendono il tema della plancia, anche nello schienale. Le sedute offrono 18 possibilità di regolazione, gestite tramite le leve situate sul lato inferiore dei sedili, e alcune funzioni possono essere controllate dal display Comfort. Da notare che la GranCabrio Folgore propone l'utilizzo di materiali sostenibili come l'ECONYL, un nylon rigenerato prodotto recuperando scarti.

Dalle corse alla strada

Come anticipato, per la GranCabrio il team di sviluppo Maserati è partito idealmente da un motore elettrico di Formula E. La supercar è mossa da tre motori, uno anteriore e due posteriori (azionati da inverter al carburo di silicio derivati dalla Formula E), per una potenza totale installata di oltre 1.200 CV.

Il torque vectoring regola il livello di rotazione dell'auto in accelerazione e anche al rilascio del pedale e in fase di frenata. L'impianto frenante disponibile sulla GranCabrio è strettamente derivato da quello della MC20; le pinze fisse anteriori e posteriori sono quindi disponibili in alluminio, del tipo monoblocco ottenuto per fusione. Inoltre, è presente un rotore a doppia fusione con campana in alluminio.

Le palette del cambio dietro il volante sono in alluminio scuro spazzolato di serie.

La batteria, prodotta nello stabilimento Mirafiori Battery Hub di Torino, ha una capacità nominale di 92,5 kWh e una capacità di scarica di 610 kW, per erogare continuamente circa 750 CV alle ruote. Infine, un'esperienza sonora è garantita dal lavoro degli ingegneri del Maserati Innovation Lab che hanno replicato il suono tipico del V8 Maserati, un'esperienza completata dall'immersivo sistema audio Sonus faber 3D.

Nella versione Folgore con motore elettrico, la GranCabrio dispone di quattro diverse modalità di guida: MAX RANGE, GT, SPORT, CORSA.

Maserati GranCabrio Folgore, la scheda tecnica