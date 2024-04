Oggi, lunedì 15 aprile, è il Maserati Folgore Day, ovvero il giorno che segna ufficialmente l’ingresso della casa del Tridente nella nuova dimensione elettrica. Proprio stasera la Casa modenese svelerà la nuova GranCabrio Folgore e per il debutto è stato realizzato un video molto speciale che ha per protagonista Damiano David, frontman dei Maneskin.

Un volto d'eccezione

Il cantautore italiano Damiano David, frontman dei Maneskin, celebre Gruppo vincitore anche del Festival di Sanremo 2021 e dell'edizione dello stesso anno dell'Eurovision Song Contest, è stato scelto da Maserati come testimonial per l'ingresso nella sua nuova era elettrica.

Nel video della durata di 1:30 pubblicato sul canale YouTube di Maserati si vede l'artista uscire da un edificio in una tipica piazza italiana (di una città non meglio specificata) e salire a bordo di una GranTurismo Folgore. Dopo diversi km alla guida arriva su un set cinematografico dove cambia auto e si mette al volante della nuova GranCabrio Folgore, la cabrio elettrica che sarà svelata nel dettaglio stasera.

Damiano dei Maneskin è il volto del Maserati Folgore Day 2024

Damiano percorre diverse strade a bordo della cabrio, raccontando cosa significa essere italiani, e poi sale a bordo di una Grecale Folgore, ovvero il terzo prodotto elettrico della Casa di Viale Ciro Menotti.

Damiano dei Maneskin è il volto del Maserati Folgore Day 2024 Il powertrain delle Maserati GranTurismo e GranCabrio Folgore

Un futuro anche a zero emissioni

La gamma elettrica di Maserati sarà completata nel 2028, come annunciato dalla stessa Casa a inizio 2024 durante la condivisione della sua visione strategica futura. Alle tre auto a zero emissioni già citate, infatti, nel 2025 si aggiungerà la supercar a batteria MC20 Folgore, una delle prime auto elettriche del suo genere in assoluto.

Il video completo