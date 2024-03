"Cantate come se nessuno vi stesse ascoltando. Amate come se non foste mai stati feriti. Ballate come se nessuno vi guardasse. E guidate come se il meglio dovesse ancora venire". Maserati accompagna il lancio della GranCabrio in versione Trofeo con queste parole e una musica che conosciamo tutti molto bene: è l'Inno alla gioia. Ma chi è consapevole fino in fondo del significato di questa melodia?

Innanzitutto bisogna dire che l'Inno alla gioia non è una canzone, almeno, non nasce come tale. E' un inno alla fratellanza messo per iscritto dal poeta tedesco Friedrich von Schiller. La sua visione idealistica sullo sviluppo di un legame di gioia e amicizia fra gli uomini è stata messa in musica da Ludwig van Beethoven nel 1823 e ai giorni nostri la melodia è utilizzata per rappresentare l'Unione europea. Insomma, non è proprio una "canzoncina".

Un inno alla vita

Il video realizzato per il recente lancio della GranCabrio Trofeo inizia in punta di piedi. Il primo suono che si ascolta nel filmato è il rumore del mare, un chiaro riferimento al motore Nettuno. Poi, infatti, si sente lui: il 3.0 V6 Nettuno da 550 CV che nella versione di lancio Trofeo è abbianato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale.

Il lancio della GranCabrio è un "Inno alla gioia" Il video è diretto da Marco Gentile

Con un fischiettio inizia l'Inno alla gioia, che dopo un crescendo esplode in una versione rock che esalta alcune emozioni della vita umana legate alla modernità, pensiamo al piacere della guida all'aria aperta.

Il concept creativo è stato affidato all'agenzia di comunicazione Naïve, poi sviluppato dalla casa di produzione Movie Magic e diretto da Marco Gentile, vincitore di un Leone d'Argento al Cannes Lions International Festival of Creativity nel 2010 e autore di video musicali e campagne pubblicitarie di livello internazionale.