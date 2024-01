La Maserati Grecale Folgore si può ordinare. Il primo SUV 100% elettrico del Tridente ha un prezzo a partire da 127.100 euro in un’unica (potente) motorizzazione e con una dotazione completa, ma integrabile con numerosi optional.

Così, la Folgore arricchisce la gamma della Grecale, che vanta anche le 2.0 mild hybrid da 250 CV, 300 CV e 330 CV e la 3.0 V6 Trofeo da 530 CV.

L’equipaggiamento di serie e gli optional

La Maserati Grecale Trofeo è un unico allestimento, con un equipaggiamento ricco che comprende anche i fari full LED Matrix, gli interni in pelle e i due display di bordo da 12,3” per il quadro strumenti e 12,3” per l’infotainment, oltre al monitor da 8,8” per la climatizzazione.

I cerchi sono da 20” o 21”, a seconda dei gusti del cliente, mentre le pinze freno si possono scegliere di colore nero, rosso o bronzo. A bordo, si possono scegliere i rivestimenti in pelle nera/grigia, rossa oppure nel materiale ecosostenibile Econyl nero/cuoio, con modanature in fibra di carbonio o piano black.

Maserati Grecale Folgore Maserati Grecale Folgore, il tre quarti posteriore Maserati Grecale Folgore, gli interni

Non mancano vari pacchetti per aggiungere, tra le varie cose, i sedili posteriori riscaldati, il logo del Tridente ricamato sui poggiatesta, il tetto panoramico e le barre sul tetto.

Per quanto riguarda le verniciature, la Grecale Folgore è proposta di serie nella tinta pastello Bianco o nelle metallizzate Bianco Astro, Grigio Lava, Nero Tempesta e Blu Intenso. Se richiedete dei colori fuoriserie, però, preparatevi a sborsare una cifra importante: Blu Atmosfera, Rame Folgore, Grigio Lava Opaco e Bronzo Opaco costano 17.080 euro.

Powertrain e ricarica

A spingere la Grecale Folgore c’è un powertrain composto da due motori elettrici (uno per asse) per un totale di 550 CV e 820 Nm. La batteria è da 105 kWh con architettura a 400 Volt e una potenza massima di ricarica di 150 kW, in modo da aggiungere 100 km di autonomia in 9 minuti. A tal proposito, l’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è compresa tra 431 e 501 km.

Le prestazioni della Maserati sono da supercar: nonostante le 2,5 tonnellate di peso, la Grecale Folgore ferma il cronometro nello 0-100 km/h in 4,1 secondi e tocca i 220 km/h di velocità massima.

Per la ricarica, la dotazione di serie include l’accesso a 547.000 punti di ricarica in Europa valido per tre anni attraverso l’app Maserati Public Charge, il kit col Cavo Modo 3 con potenza massima di 22 kW e la Maserati Wallbox.