Dopo quella ispirata a Marte e i due esemplari rosa dedicati al mondo di Barbie la Maserati Grecale si presenta in una nuova versione speciale, questa volta dedicata alla vendita e nel solo mercato italiano.

Si chiama Maserati Grecale Tempesta - a rinnovare il rapporto tra la Casa del Tridente e i venti - e si caratterizza per un look dedicato e tanti dettagli esclusivi. Sarà prodotta in appena 100 esemplari destinati, come detto, unicamente all'Italia con vendite a partire da dicembre 2023.

Eleganza e sportività

La speciale Grecale sarà disponibile in 4 differenti colorazioni: 50 esemplari vestiranno la vernice metallizzata chiamata "Nero Tempesta", gli altri invece si potranno scegliere nelle tinte Bianco, Blu Intenso e Grigio Lava. Per tutte sono previsti cerchi in lega da 21" specifici, pinze freno nere o rosse e terminali di scarico con estremità in Nero Anodizzato. Sono previsti inoltre pedaliera sportiva in acciaio inox spazzolato e vetri posteriori oscurati.

Le specifiche dedicate alla Maserati Grecale Tempesta non sono unicamente estetiche: di serie sono infatti presenti differenziale autobloccante (LSD), sospensioni adattive Skyhook e telecamera esterna a 360°.

Solo mild hybrid

Basata sulla versione GT la Grecale Tempesta è disponibile con il 2.0 turbo benzina 4 cilindri mild hybrid da 250 o 300 CV, abbinato alla trazione integrale e al cambio automatico 8 rapporti. Powertrain in grado di far toccare al SUV medio del Tridente i 240 km/h (229 sulla versione da 250 CV) di velocità massima, passando da 0 a 100 km/h in 5,6" (6,3" sulla meno potente) con consumi dichiarati compresi tra 8,7 e 9,2 l/100 km.