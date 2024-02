Eccola la nuova Maserati GranCabrio, la versione cabriolet con la capote in tela della GranTurismo che mantiene i quattro posti, il poderoso motore 3.0 V6 Nettuno da 550 CV nella versione di lancio Trofeo, il cambio automatico a 8 marce e la trazione integrale.

La variante elettrica GranCabrio Folgore verrà svelata più avanti, lasciando quindi l'onore del debutto alla più potente delle versioni a benzina, quella GranCabrio di seconda generazione che riprende una strada sospesa nel 2019.

Maserati GranCabrio 2024: gli esterni

Lo stile della Maserati GranCabrio 2024 ricalca quello della gemella con tetto rigido, elegante e sportivo al tempo stesso, con due porte e un lungo cofano che sembra continuare idealmente nel parabrezza inclinato e circondato da una robusta cornice.

A distinguere nettamente la GranCabrio dalla GranTurismo è ovviamente la capote in tela che fa risaltare le finiture interne e i quattro sedili quando è aperta e risulta invece integrata perfettamente nelle linee dell'auto quando è chiusa.

Maserati GranCabrio (2024), la vista di tre quarti anteriore

Tante conferme arrivano dal nuovo frontale con fari a sviluppo verticale, dalla coda con una reinterpretazione full LED dei classici boomerang Maserati, oltre al "cofango" anteriore. I cerchi da 21" dietro e da 20" davanti sono disponibili in sei diversi design, mentre la capote in tela è offerta in cinque colori: black, blue marine, titan grey, greige e garnet.

Le tinte di carrozzeria tra cui scegliere la Maserati GranCabrio sono sei: Bianco Astro, Nero Assoluto, Blu Modena, green metallic, Grigio Incognito e Grigio Maratea Matte. A queste si aggiungono poi 26 speciali colori presenti nel programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Maserati GranCabrio 2024: le dimensioni

La nuova Maserati GranCabrio, esattamente come la GranTurismo, ha una lunghezza di 4,96 metri ed è larga 1,95 metri, mentre l'altezza è di pochissimo superiore a quella della coupé arrivando a 1,36 metri. Il passo è invariato a quota 2,92 metri.

Maserati GranCabrio (2024), la vista posteriore

La capacità di carico del bagagliaio posteriore è solo in parte ridotto dallo spazio necessario per alloggiare la capote aperta e ripiegata. La volumetria varia infatti da 172 litri col tetto chiuso ai 131 litri col tetto aperto, contro i 310 litri della GranTurismo. Il peso a vuoto è pari a 1.895 kg.

Dimensioni Maserati GranCabrio 2024 Lunghezza 4.966 mm Larghezza 1.957 mm Altezza 1.365 mm Passo 2.929 mm Capacità bagaglio 131/172 litri Peso a vuoto (EU) 1.895 kg

Maserati GranCabrio 2024: gli interni e la tecnologia

A caratterizzare gli interni della Maserati GranCabrio ci sono i comandi per l'apertura e la chiusura della capote elettrica che possono essere azionati fino a 50 km/h. Il tetto si apre in 14 secondi e si chiude in 16 secondi.

Per azionare la capote si può scegliere di tenere premuto l'apposito pulsante sul display centrale oppure di spostare a sinistra il dito e mantenerlo premuto per chiudere e a destra per aprire.

Maserati GranCabrio (2024), gli interni

Dedicato alla GranCabrio è anche il sistema scalda collo che soffia aria calda attraverso lo schienale dei sedili anteriori ed è regolabile su tre velocità. In più c'è un frangi vento che può essere applicato davanti ai sedili posteriori per ridurre la turbolenza nell'abitacolo quando il tetto è abbassato. Questo riduce l'abitacolo a due posti, ma quando non utilizzato può essere ripiegato e alloggiato nel bagagliaio.

Il resto dell'abitacolo segue i più recenti dettami Maserati in fatto di stile, eleganza, materiali pregiati e finiture, con la riduzione dei pulsanti fisici e la presenza dei comandi del cambio sul pannello centrale tra climatizzazione su display da 8,8" e touchscreen da 12,3".

Maserati GranCabrio (2024), i sedili anteriori

Non manca poi la strumentazione digitale su schermo da 12,3" configurabile, il classico oroglogio digitale rotondo in plancia, l'assistente vocale che risponde al comando "Hey Maserati" incluso nel sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant (MIA), la connettività wireless per Apple CarPlay, Android Auto e Baidu CarLife e i servizi Maserati Connect.

L'impianto audio firmato Sonus faber è disponibile nella versione Premium con 13 altoparlanti, surround 2D e 815 watt di potenza, ma anche nella High Premium da 16 altoparlanti, surround 2D e 3D e amplificatore da 1.600 watt.

Maserati GranCabrio 2024: motori

Tutta la scocca della Maserati GranCabrio è realizzata con materiali resistenti e leggeri come l'alluminio (65%), l'acciaio e il magnesio per pesare solo 100 kg più della versione chiusa GranTurismo ed è pensata sin dall'inizio per alloggiare motori a combustione ed elettrici.

Maserati GranCabrio (2024), il frontale

Sulla nuova GranCabrio Trofeo il motore è il 3.0 V6 biturbo Nettuno con carter umido, disattivazione cilindri e gestione elettronica della dinamica di guida Vehicle Domain Control Module (VDCM). La potenza è di 550 CV a 6.500 giri/min e la coppia tocca un massimo di 650 Nm a 3.000 giri/min.

Maserati GranCabrio 2024 Motore V6 biturbo 2.992 cc Potenza 550 CV Coppia 650 Nm Trazione Integrale Cambio Automatico a 8 velocità 0-100 km/h 3,6 secondi Velocità massima 316 km/h Consumo WLTP 10,6 l/100 km Emissioni di CO2 228,1-240,2 kg/km

Ne risulta che la velocità massima è di 316 km/h e il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di appena 3,6 secondi, mentre servono 12,2 secondi per raggiungere i 200 km/h da fermo.

La distribuzione dei pesi è al 51% davanti e al 49% dietro, con la trazione integrale e il cambio automatico a 8 rapporti 8HP75 Gen2. Le quattro diverse modalità di guida sono Comfort, GT, Sport e Corsa, con in più la funzione ESC-OFF che disattiva tutti i controlli elettronici.

Maserati GranCabrio 2024: prezzi e allestimenti

Ancora non sono stati annunciati ufficialmente i prezzi della Maserati GranCabrio 2024, ma è lecito ipotizzare un listino superiore di almeno 20.000 euro rispetto alla GranTurismo che in versione Trofeo costa oggi 227.100 euro. Anche la data delle prime consegne non è stata ancora ufficializzata.

Maserati GranCabrio (2024), un dettaglio della Trofeo

Maserati GranCabrio 2024: le concorrenti

Tra le poche rivali dirette della nuova GranCabrio si possono considerare la Bentley Continental GTC e la BMW Serie 8 Cabrio, due modelli che hanno potenze e prezzi simili, oltre ai quattro posti. Meno potente è invece la Lexus LC Convertible.

Una configurazione più votata al 2+2 ce l'hanno invece altre scoperte sportive come Aston Martin DB12 Volante, Ferrari Roma Spider, Mercedes-AMG SL e Porsche 911 Cabriolet.