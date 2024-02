La lunga attesa per la nuova Maserati GranCabrio sta per terminare. Con un post pubblicato sulle proprie pagine social, il Tridente ha annunciato che il nuovo modello sarà presentato giovedì 29 febbraio in anteprima mondiale.

Pronta a condividere tecnologia, estetica e motori con la GranTurismo, la GranCabrio sarà (anche) la prima "scoperta" elettrica della Casa modenese.

Sarà anche Folgore

Della Maserati GranCabrio 2024 sappiamo già molto grazie ai precedenti teaser e agli avvistamenti su strada. Per avere un'idea del look basta dare un'occhiata alle foto spia dello scorso agosto, in cui si vede la sagoma della cabriolet emiliana in versione Trofeo.

A tal proposito, come la variante coupé, la GranCabrio dovrebbe montare il motore 3.0 V6 Nettuno da 550 CV. Nella Granturismo, questa configurazione permette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e una velocità massima di 320 km/h.

Inoltre, è prevista una versione elettrica della GranCabrio chiamata Folgore. Si prevedono prestazioni simili alla Granturismo, con tre motori elettrici che sviluppano una potenza totale di 830 CV, alimentati da una batteria da 92,5 kWh.

Le novità di Maserati

In generale, si sta per aprire un periodo di grandi novità per Maserati. Nel 2025, sarà il turno della MC20 Folgore, la versione completamente elettrica dell'iconica sportiva di Modena, anche se al momento non sono disponibili specifiche tecniche. L'elettrificazione diventerà sempre più predominante nei modelli del Tridente, fino a diventare l'unica opzione a partire dal 2028.

Foto spia della Maserati GranCabrio Folgore

Come tappa intermedia, nel 2027 è prevista la presentazione di un nuovo SUV di grandi dimensioni, temporaneamente denominato E-UV BEV, che sarà completamente elettrico. Potrebbe essere la nuova generazione della Maserati Levante, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Arriviamo così al 2028, quando sarà svelata la nuova Quattroporte.