Una Maserati MC20 non vi basta? DMC ha preparato la versione "GT2". No, non si tratta di un modello da corsa, ma di un'elaborazione speciale limitata in cinque esemplari.

Oltre a un'estetica più aggressiva, la supercar del Tridente diventa anche più potente che mai, col V6 Nettuno che tocca i 722 CV permettendo alla MC20 di fermare il cronometro nello 0-100 km/h in soli 2,7 secondi.

Costruita su misura

Le foto che vedete mostrano il primo dei cinque esemplari realizzato su commissione per un cliente di Hong Kong. La MC20 GT2 si riconosce per il kit carrozzeria in fibra di carbonio ispirato alla MC12 e include un diffusore specifico, uno splitter, minigonne e un grande spoiler. Tra l'altro, il tuner sottolinea come ogni componente sia stato certificato dal TUV tedesco e rispetti le linee guida FIA in materia di sicurezza.

Maserati MC20 "GT2" by DMC

Come si può intuire, a catturare maggiormente l'attenzione è senza dubbio l'alettone largo 175 cm che cambia inclinazione in base alle modalità di guida GT, Corsa e Veloce.

Gli interni non vengono mostrati nelle foto, ma DMC parla di infinite possibilità personalizzazione in termini di colori e materiali, tra cui anche la pelle di coccodrillo.

Un V6 con tanta energia

Il 3.0 sei cilindri da 620 CV è stato ulteriormente affinato dai progettisti tedeschi. Attraverso l'installazione di un nuovo impianto di scarico ZESAD e un aggiornamento alla centralina, la Maserati raggiunge i 722 CV e gli 820 Nm di coppia. Come detto, lo scatto 0-100 km/h è di 2,7 secondi (due decimi in meno rispetto al modello di serie), mentre la velocità massima è di oltre 320 km/h.

Maserati MC20 "GT2" by DMC

Volete sapere il prezzo? L'intero set di modifiche costa 22.500 euro. Una spesa che sembra tutto sommato alla portata dei proprietari di MC20, il cui prezzo di listino parte da circa 240.000 euro.