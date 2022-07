La Rolls-Royce Cullinan si rifà il look grazie a DMC. Il tuner tedesco ha preparato delle inedite aggiunte per la carrozzeria e per gli interni, senza dimenticare le immancabili modifiche al motore.

Ribattezzato “Emperor”, ora l’elegante SUV inglese ha abbracciato completamente il suo lato più sportivo, con prestazioni ancora più interessanti e tra le più elevate di tutta la gamma Rolls-Royce.

Larghissima e cattivissima

Prima di tutto, DMC è intervenuta sull’aerodinamica e sul peso dell’auto installando un nuovo cofano interamente in fibra di carbonio. Nella fiancata sono presenti nuove minigonne e passaruota, con questi ultimi che hanno allargato la carreggiata di 8 cm totali portando la larghezza complessiva a 2,08 metri.

Per schiacciare a terra la “coda” della Rolls-Royce è stato aggiunto un doppio spoiler sul tetto e sul portellone. Nuovi anche i cerchi in lega da 24” (su pneumatici 295/30 R24) realizzati su misura per DMC dalla canadese PUR Wheels.

La stessa cura si trova nell’abitacolo dove la Cullinan by DMC sfoggia nuovi rivestimenti in pelle Cherry Red e numerosi dettagli in alluminio e nero lucido. E non mancano anche i badge DMC presenti su sedili e tappetini.

Ora è più supercar

Riguardo al motore, il 6.7 V12 ha ricevuto un forte aggiornamento alla centralina e un nuovo impianto di scarico sportivo. DMC parla di un incremento da 571 CV e 615 CV e da 850 Nm a 955 Nm, con un impatto diretto sulle prestazioni.

In particolare, l’accelerazione 0-100 km/h si è abbassata a 4,9 secondi (-0,3 secondi rispetto alla Cullinan di base), mentre la velocità massima è salita da 250 a 282 km/h. Ad impressionare è soprattutto lo scatto, se si considera che la Rolls-Royce (di serie) più rapida della gamma è la filantissima Ghost con 4,8 secondi.

Per scoprire i prezzi e per personalizzare nel dettaglio la propria Cullinan, comunque, è possibile contattare direttamente il tuner tedesco, il quale ha già realizzato diversi kit per Ferrari e Porsche.