La Revulto ha segnato l'inizio dell'era elettrificata per Lamborghini, che entro il 2024 venderà esclusivamente modelli ibridi. L'adozione di un'unità elettrica non ha comunque minimamente compromesso le prestazioni e il fascino della "Lambo" che resta il sogno di milioni di appassionati in tutto il mondo e l'oggetto dei desideri di tantissimi tuner.

Tra questi c'è DMC, che ha pubblicato i primi render dei suoi speciali kit dedicati alla super ibrida di Sant'Agata Bolognese.

Aerodinamica da pista

Chiamati "Molto Veloce" e "Schumacher", i due kit comprendono una serie di componenti in fibra di carbonio e si differenziano essenzialmente nella zona posteriore. Il kit Schumacher presenta un'ala più grande, con una configurazione a doppio montante e a collo di cigno.

Lamborghini Revuelto, i kit "Molto Veloce" e "Schumacher" di DMC

Il toro Lamborghini è inciso sull'ala insieme alla scritta "1 of 88", poiché DMC prevede di produrre solo 88 esemplari della Schumacher. La Molto Veloce, invece, presenta un'ala più piccola - ma non per questo meno aggressiva nel design - e un singolo montante.

Entrambi i kit comprendono un nuovo splitter anteriore che ricorda le varianti SVJ dell'Aventador e paraurti anteriori ridisegnati con prese d'aria ancora più grandi. Anche le portiere hanno ricevuto nuovi inserti in carbonio, mentre nel posteriore è presente un nuovo diffusore.

Ora ha 1.080 CV

Il tuning di DMC riguarda anche il complesso powertrain ibrido plug-in. Se nella versione di serie della Revuelto, il V12 e i tre motori elettrici erogano 1.015 CV totali, sulla variante del tuner ci sono 1.080 CV (grazie a un nuovo sistema di scarico in titanio), per avere una risposta ancora più pronta nelle modalità di guida più sportive.

Lamborghini Revuelto by DMC

Le prestazioni della Lamborghini restano impressionanti, con uno 0-100 km/h di 2,5 secondi e i 200 km/h raggiunti in meno di 7 secondi, mentre la velocità massima è di 350 km/h.

La formula di vendita del kit DMC è piuttosto particolare: si possono acquistare entrambi i kit al prezzo di 88.888 dollari (circa 79.000 euro), mentre il solo "Schumacher" o il solo "Molto Veloce" costano 49.990 dollari (45.000 euro). In ogni caso, le modifiche meccaniche hanno un prezzo a parte, che però non viene specificato.