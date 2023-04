La Lamborghini Revuelto ha debuttato poche settimane fa come la prima creatura del Toro dotata di un V12 ibrido plug-in. Un modello atteso a lungo dagli appassionati della Casa di Sant’Agata Bolognese, che rinnoverà la sfida con Ferrari e la sua SF90 Stradale.

Dubitiamo, comunque, che gli ingegneri Lamborghini stiano dormendo sugli allori. In lavorazione, infatti, potrebbero esserci già alcune versioni speciali della Revuelto, a partire dalla SVJ.

Cambio d’abito

Lo chiariamo subito: per il momento, non c’è niente di ufficiale riguardo alle future declinazioni della Revuelto, né tantomeno alla SVJ. Pensando alla storia recente del marchio, comunque, il ritorno della sigla “Super Veloce JOTA” potrebbe essere davvero un’ipotesi concreta.

La precedente SVJ, l’Aventador, è stata tra le “Lambo” più estreme mai realizzate sia per complessità aerodinamica che per prestazioni. È possibile che la Revuelto SVJ raccolga in pieno questa eredità ed è per questo motivo che nel nostro render immaginiamo un’estetica ancora più affilata e aggressiva.

Lamborghini Revuelto SVJ, il render di Motor1.com

La carrozzeria della Revuelto potrebbe arricchirsi con nuove appendici in fibra di carbonio per “tagliare” a metà le enormi prese d’aria anteriore e di un grande splitter per aumentare il carico aerodinamico alle alte velocità. Non passano certo inosservate neanche le minigonne e, soprattutto, la gigantesca ala posteriore fissa. A completare il corredo, potrebbero essere gli adesivi “SVJ” sui passaruota e un abitacolo con finiture e rivestimenti esclusivi.

1.015 CV non le basteranno

Riguardo alla motorizzazione, è difficile dire che tipo di evoluzione potremmo vedere sulla Revuelto SVJ. È probabile che il powertrain costituito dal 6.5 V12 e dai tre motori elettrici abbia ancora un po’ di potenziale inespresso.

I 1.015 CV della Lamborghini, quindi, potrebbero essere solamente l’inizio, con le prossime versioni speciali che potrebbero spingere sempre più in alto l’asticella delle prestazioni e della potenza. Quelle attuali sono comunque da pelle d’oca, con uno scatto 0-100 km/h di 2,5 secondi e una velocità massima di oltre 350 km/h.

È vero anche che l’Aventador SVJ era più potente di 70 CV rispetto al modello di partenza, oltre ad essere sensibilmente più leggera grazie all’ampio impiego di fibra di carbonio e titanio (per l’impianto di scarico).

Infine, come chi l’ha preceduta, anche la Revuelto in formato SVJ dovrebbe essere altrettanto esclusiva ed essere realizzata in poche centinaia di esemplari con un effetto diretto sul prezzo, che potrebbe facilmente superare i 550.000 euro.