Chi ha una supercar spesso non si accontenta e va oltre, con esemplari unici. In questo senso il programma di personalizzazione Ad Personam di Lamborghini offre una moltitudine di opzioni per creare modelli davvero su misura, ma il proprietario di una Aventador SVJ ha deciso di intervenire in prima persona.

Invece di limitarsi a ordinare l'edizione limitata della supercar a motore V12 e pagare gli extra alla Casa del Toro per una finitura personalizzata, ha usato il suo talento e le sue abilità per creare un look unico e dipingere la sua Superveloce Jota.

Dipinta a mano

L’artista saudita Abdullah Qandeel, questo il suo nome, ha parcheggiato la Lamborghini davanti all’Hotel de Paris a Monaco e ha iniziato a dipingerne la carrozzeria a mano. Per assicurarsi di attirare il più possibile l’attenzione, il 33enne ha realizzato il suo lavoro in pieno giorno davanti a un hotel a cinque stelle.

Nel video si nota chiaramente che la verniciatura è reale e non si tratta di una pellicola. Anche gli interni sono stati personalizzati con la stessa tecnica e possiamo immaginare che in questo caso, a differenza della carrozzeria, sarà molto più difficile ripristinare le condizioni originali della supercar.

Personalizzata anche una Porsche 911

Osservando la pagina Instagram di Abdullah Qandeel si capisce che l’Aventador SVJ non è stata la prima auto ad essere “rifinita” in maniera così particolare, infatti anche una Porsche 911 GT3 Cup di generazione 997 era stata dipinta a mano con lo stesso procedimento.

Questo intervento probabilmente non farà felici tutti gli appassionati di queste supercar, ma di certo è un modo infallibile per dare un aspetto distintivo ad auto che già in versione di serie sono in grado di catturare molti sguardi. E poi così Abdullah Qandeel è riuscito a farsi molta pubblicità, non solo sui social, a livello internazionale.