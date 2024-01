Dopo le nostre anticipazioni di una settimana fa ecco arrivare l'ufficialità: la Maserati Quattroporte verrà lanciata con 3 anni di ritardo. L'ammiraglia del Tridente, prevista per il 2025, arriverà invece nel 2028. I perché non sono stati riportati nel comunicato stampa ma, come riportato, potrebbero avere a che fare con un cambio di filosofia nel posizionare il modello. Non più una classica berlina ma un qualcosa di nuovo come stile, per differenziarsi nel mercato.

Tornando al piano prodotto generale Maserati ha anticipato il calendario dell'arrivo dei prossimi modelli, con il 2024 che sarà l'anno della nuova GranCabrio. Ecco cosa arriverà tra qui e il 2028.

Gli ultimi termici

Come detto la Maserati GranCabrio sarà la grande novità del 2024, con la presentazione prima di quella con motore a combustione - il V6 che già muove il resto della gamma - e poi in versione elettrica Folgore.

La scheda tecnica dovrebbe ricalcare quella della GranTurismo: 3.0 V6 bi-turbo benzina con potenza massima di 550 CV nell'allestimento Trofeo o 3 motori elettrici a magneti permanenti, 2 al posteriore e uno all'anteriore, con 761 CV di potenza (830 CV in modalità "overboost") e 1.350 Nm di coppia con batteria da 92,5 kWh di capacità nominale.

Maserati GranTurismo 2023 Maserati GranCabrio 2024

Ha poi preso il via proprio oggi la commercializzazione della Grecale Folgore, forte di 410 kW (558 CV) e 820 Nm di coppia con prezzi a partire da 127.100 euro.

Nel 2025 sarà invece il turno della Maserati MC20 Folgore, incarnazione 100% elettrica della sportiva di Modena, della quale ancora non ci sono specifiche tecniche. Elettrico che sarà sempre più presente nei modelli del Tridente, fino a diventare l'unica scelta a partire dal 2028.

Maserati MC20 Maserati Grecale Folgore

Per il 2026 non ci sono indicazioni mentre nel 2027 verrà presentato un nuovo SUV di grandi dimensioni - chiamato per ora E-UV BEV - completamente elettrico. Potrebbe trattarsi della nuova generazione della Maserati Levante, ma ancora non ci sono dichiarazioni ufficiali.

Si arriva così al 2028 e alla presentazione della nuova Maserati Quattroporte per la quale, come detto, dovrebbero essere in corso discussioni su quale indirizzo dare a stile e tecnologia.

Le conferme

Maserati ha poi voluto sottolineare l'impegno a concentrarsi sull'elettrico e sulla produzione italiana, al centro del dibattito politico degli ultimi giorni. "Tutti i modelli attualmente in produzione e quelli futuri sono e saranno 100% disegnati, sviluppati e prodotti in Italia" ha dichiarato la Casa.