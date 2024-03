La Maserati MCXtrema è (quasi) pronta. Prima delle consegne previste nel corso dell'estate, la super sportiva del Tridente sta ultimando i test su pista per mettere a punto ogni dettaglio dell'assetto.

A darci un aggiornamento sui collaudi è Maserati stessa, che nelle scorse ore ha pubblicato un video della MCXtrema tra i cordoli del circuito di Varano de' Melegari.

Ha già fatto esperienza

Finora, la Maserati ha completato 200 ore di test al simulatore e oltre 1.000 ore di analisi virtuale, senza contare - appunto - le prove in pista.

Svelata durante la Monterey Car Week del 2023, la MCXtrema si basa sulla MC20 e sarà prodotta in soli 62 esemplari, rendendola un'edizione ultra-limitata destinata ai collezionisti più affezionati del marchio.

Si tratta di una vettura pensata unicamente per la pista, mossa dal 3.0 V6 Nettuno portato a 740 CV e 730 Nm di coppia grazie all'installazione di due turbine potenziate.

Per gestire questo incremento di potenza, gli ingegneri hanno adottato sospensioni derivanti dal mondo del motorsport, con un impianto frenante racing carboceramico.

Il powertrain è completato da un cambio sequenziale a 6 rapporti con frizione rinforzata e paddle al volante e trasferisce la potenza esclusivamente alle ruote posteriori tramite un differenziale autobloccante meccanico.

Un abito su misura

Esteticamente, la MCXtrema si distingue per una carrozzeria ancora più aggressiva e aerodinamica. Le linee più tondeggianti della MC20 standard sono state sostituite da forme più angolari, conferendo un aspetto deciso e unico.

Maserati MCXtrema, gli interni

Gli interni della Maserati non sono da meno, con un layout simmetrico che richiama l'abitacolo di una monoposto. La console di comando sdoppiata, posizionata su una struttura centrale in fibra di carbonio, si muove in sincronia con l'apertura delle porte, agevolando l'accesso e l'uscita del pilota. Ma il pezzo forte degli interni è sicuramente il volante, dotato di un display centrale da 5" che fornisce tutte le informazioni vitali sull'auto.

Il prezzo è ancora da annunciare, ma c'è da credere che sarà molto più dei circa 240.000 euro di una MC20.