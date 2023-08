Dopo diversi teaser pubblicati sui profili social ufficiali della casa, l'attesa è finalmente terminata. Alla Monterey Car Week, infatti, fa il suo debutto ufficiale la Maserati MCXtrema, ufficialmente la MC20 più sportiva e potente di tutte, che sarà prodotta in una limitatissima serie di 62 esemplari.

Si tratta di un modello tanto atteso dai fan del Tridente di tutto il mondo e svelato nel corso di una conferenza stampa da Bill Peffer, CEO di Maserati Americas, Bernard Loire, Maserati Global Chief Commercial Officer e Klaus Busse, Head of Design di Maserati. Ecco tutti i dettagli.

Sportiva e potente

La Maserati MCXtrema è la versione track-focused della MC20. Sotto al suo cofano trova posto l'ormai iconico V6 Nettuno, portato a quota 740 CV e 730 Nm di coppia per l'occasione grazie all'adozione di due turbine più potenti.

A livello telaistico, per gestire l'aumento di cavalleria, gli ingegneri hanno scelto di dotare la più estrema delle MC20 di un gruppo sospensioni derivato al 100% dal motorsport, a doppio braccio e abbinato a un impianto frenante racing carboceramico.

Per gestire il tutto, infine, è stato scelto di dotare il powertrain di un cambio sequenziale da corsa a 6 rapporti con frizione rinforzata e paddle al volante, che scarica la potenza sulle sole ruote posteriori per mezzo di un differenziale autobloccante meccanico.

Maserati MCXtrema

Estrema anche fuori

A livello estetico, invece, i designer della casa capitanati dallo stesso Busse si sono dati da fare per rendere ancora più aerodinamiche le forme della sportiva stradale a motore centrale. In particolare, le linee tondeggianti del frontale e del posteriore hanno lasciato spazio a una carrozzeria ben più spigolosa, realizzata su misura per tutti i 62 esemplari che saranno prodotti.

Maserati MCXtrema, gli interni

Infine gli interni. In base a quanto comunicato da Maserati, ogni elemento dell'abitacolo è stato progettato come un'auto da corsa, con il risultato finale che ricorda l'abitacolo di una monoposto. Ogni strumento è stato studiato in maniera simmetrica, compresa la console di comando sdoppiata e posizionata sulla struttura centrale in fibra di carbonio, che segue la portiera del pilota quando viene aperta, per facilitarne l'ingresso e l'uscita.

Ciliegina sulla torta è infine il volante, dotato di un display centrale da 5 pollici, da cui monitorare tutti i parametri vitali dell'auto. Come anticipato ne saranno costruiti soltanto 62 esemplari, in vendita a un prezzo non ancora specificato.