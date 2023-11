Nasce la prima versione a tiratura limitata della Maserati MC20, la sportiva del Tridente erede spirituale della mitica MC12. Si chiama MC20 Notte ed è stata sviluppata in collaborazione con Andrea Bertolini - pilota del Tridente ed ex campione del mondo GT1 - e David Beckham, ex stella del calcio internazionale e ambasciatore globale della Casa modenese.

La produzione della speciale Maserati MC20 Notte sarà di appena 50 unità e verrà curata dal programma Fuoriserie, dedicato alla personalizzazione e alla creazione delle Maserati più speciali.

Effetto notte

Come suggerito dal nome la Maserati MC20 Notte prende ispirazione dall'oscurità, con carrozzeria contraddistinta da una tonalità nera lucida e opaca chiamata "nero essenza". Non c'è spazio per inserti luminosi, eccezion fatta per le tinte argento e oro bianco utilizzate per il Tridente sul frontale, i loghi laterali, la firma Maserati al posteriore e i profili degli speciali cerchi in lega. Misurano 20", hanno disegno "a gabbia d'uccello" e nascondono pinze freno nere.

Maserati MC20 Notte, il logo del Tridente Maserati MC20 Notte, il posteriore

All'interno la speciale Maserati MC20 monta sedili sportivi rivestiti di Alcantara nero e grigio con cuciture gialle a contrasto. Lo stesso materiale ricopre anche il volante, lasciando però scoperti alcuni dettagli in fibra di carbonio. Tra i poggiatesta è presente una esclusiva targhetta con la scritta "UNA DI 50".

Ritorno alle corse

Presentata 3 anni fa circa la Maserati MC20 rappresenta sportività più pura del Tridente, un'auto destinata a far ritornare la Casa modenese nel mondo del motorsport, grazie anche al suo motore V6 di 3 litri battezzato Nettuno. Di base sviluppa 630 CV ma è capace di toccare i 740, come dimostrato dalla MCXtrema. Ma la MC20 non sarà solo termica: nel suo destino, come per tutte le future Maserati, c'è anche l'elettrico.

Maserati MC20 Notte, il frontale

Una famiglia, battezzata Folgore, che vedrà aumentare le prestazioni senza il bisogno di alcuna unità termica.