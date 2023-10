La Maserati Quattroporte compie 60 anni nel 2023, precisamente in questi giorni. La berlina di lusso, che da sempre porta alto il nome dell'Italia in tutto il mondo, è stata infatti presentata per la prima volta proprio nel 1963, anno a partire dal quale è entrata a far parte di numerosi garage importanti, inclusi quelli di personaggi illustri, re, principi e Istituzioni.

Per l'occasione il Tridente ha deciso di esporre in una mostra tutte le generazioni dell'iconica berlinona sportiva. L'appuntamento è da giovedì 19 ottobre a venerdì 17 novembre nello storico stabilimento Maserati di viale Ciro Menotti a Modena.

Sempre e ovunque lei

Per capire bene l'importanza della Quattroporte per l'Italia è opportuno prima di tutto fare un passo indietro nel tempo. Siamo infatti negli Anni '60 e la casa del Tridente ha bisogno di un'auto di rappresentanza unica, in grado di unire il lusso più estremo con le innate doti sportive delle auto dell'azienda.

Il direttivo dunque commissiona il progetto degli esterni e degli interni a Pietro Frua, riconosciuto come uno dei designer di auto più illustri del '900 e dalla cui matita sono usciti dei veri e propri capolavori.

Maserati Quattroporte, la prima generazione Maserati Quattroporte, la prima generazione

Con la sigla di progetto 107, nel 1963 la casa presenta dunque la prima generazione di Maserati Quattroporte, dotata del classico 4.2 V8 benzina aspirato da 260 CV, abbinato o a un cambio manuale a cinque marce o a un cambio automatico a tre velocità: una combinazione in grado di farla correre fino ai 230 km/h.

Maserati Quattroporte, la seconda generazione

Negli anni successivi, a lei ne susseguono altre cinque, per un totale di sei fino all'ultima, nata nel 2013 e ancora in commercio in versione restyling. Nel corso della storia tutte vengono equipaggiate con gli immancabili motori a 8 cilindri (a cui nel corso del tempo vengono affiancati anche dei più modesti 6 cilindri) vero canto del cigno dell'ingegneria emiliana, evoluti costantemente per mantenere elevati livelli di potenza, efficienza ma soprattutto suono, inconfondibile anche a metri di distanza.

Maserati Quattroporte, la terza generazione Maserati Quattroporte, la quarta generazione

Abbiamo detto che si tratta di un'auto molto importante per l'intera Italia, ma perché? La risposta è da ricercare nei garage in cui è stata custodita in tutti questi anni, o meglio nei nomi dei proprietari che hanno scelto di acquistarla, in luogo spesso delle classiche berlinone di rappresentanza di un altro noto Paese d'oltralpe.

La Maserati Quattroporte, infatti, è stata portata a casa da numerosi personaggi importanti: dal mondo dello spettacolo al mondo dello sport, passando per la politica e venendo adottata perfino come auto blu ufficiale del nostro Presidente della Repubblica Italiana (ancora oggi).

Maserati Quattroporte, la quinta generazione

Ma non solo. La Quattroporte nel corso di oltre mezzo secolo di storia è stata acquistata anche da molti clienti d'oltreoceano, sia a Est che a Ovest, dagli Stati Uniti al Giappone, passando per la Cina e finendo anche in Russia e in Australia.

Insomma, a partire da quel Salone di Torino del 1963, dove ha fatto la sua prima apparizione, di strada ne ha percorsa molta e durante la sua lunga carriera è stata (ed è ancora) un'instancabile "testimone del proprio tempo".

Maserati Quattroporte, la sesta generazione

Una mostra iconica

Come anticipato, per celebrare i 60 anni della portabandiera italiana la casa ha deciso di realizzare una vera e propria mostra all'interno dello stabilimento produttivo di Viale Ciro Menotti a Modena, aperta a tutti da giovedì 19 ottobre a venerdì 17 novembre.

Ma non solo. Proprio in occasione del compleanno, la super berlina italiana di sesta generazione (l'ultima) sarà esposta nell'iconica versione Zeda anche a Bologna, ad Auto Moto D'Epoca 2023, in programma dal 26 al 29 ottobre.

Maserati Quattroporte, la mostra

La fabbrica italiana delle auto italiane