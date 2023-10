L'edizione 2023 di Auto e Moto d'Epoca è la prima che si tiene a BolognaFiere, il polo fieristico del capoluogo emiliano. Come avevamo anticipato già l'anno scorso, infatti, la 40esima edizione della kermesse dei veicoli di un tempo è la prima nella nuova sede, grande oltre il doppio rispetto a quella veneta e quindi in grado di ospitare più veicoli (sia auto che moto).

In scena dal 26 al 29 ottobre 2023, accoglie anche quest'anno numerose auto provenienti da tutta Italia ed Europa e spettatori provenienti da oltre 45 Paesi in tutto il mondo. Ecco quindi tutto quello che c'è da vedere e che vi racconteremo in diretta sul sito, sui social e sul nostro canale YouTube.

Auto e Moto d'Epoca 2023: Club e registri presenti

Gli appuntamenti ad Auto e Moto d'Epoca 2023 come di consueto sono molti. Prima di tutto bisogna ricordare che quest'anno la fiera ospita le celebrazioni per i 90 anni della Collezione del Mauto, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino.

Ma non solo. Tra i partecipanti figura poi il Registro Internazionale Touring Superleggera, che espone una delle prime Ferrari stradali al mondo: la Berlinetta 195 LM Coupé Superleggera, al fianco, nello stesso stand, di un'Alfa Romeo 6C 2500 S Cabriolet Turinga del 1942.

L'ASI Village ad Auto e Moto d'Epoca 2021

Importante anche la presenza dell'intera Motor Valley, in loco con numerose scuderie e aziende: tra queste la Scuderia San Martino e il Museo dell'Automobile di San Martino in Rio, che all'interno di un doppio stand espongono due auto ultracentenarie e una sorpresa legata alla 24 Ore di Le Mans (che quest'anno compie 100 anni).

Come ogni anno, poi, non manca la presenza del Club Passione Peugeot, del Bianchina Club e dell'ASI Village, che quest'anno porta in fiera alcuni tra i modelli più rappresentativi della storia dei motori Made in Italy.

Auto e Moto D'Epoca 2020

Auto e Moto d'Epoca 2023: Le case auto presenti

Nonostante il "trasloco" a Bologna, anche quest'anno Auto e Moto d'Epoca propone diversi spazi dedicati alle case auto, dove scoprire i nuovi modelli o le varie tecnologie.

In particolare, nella lista delle aziende presenti figurano Alpine, BMW Motorrad, Bentley, Carrozzeria Touring Superleggera, FCA Heritage (Gruppo Stellantis), Mclaren, Mercedes Benz, Toyota e Volvo.

FCA Heritage ad Auto e Moto d'Epoca 2022

Auto e Moto d'Epoca 2023: Come arrivare e prezzi

Auto e Moto d'Epoca 2023 si trova alla Fiera di Bologna (Bologna Fiere), dal 26 al 29 ottobre. E' raggiungibile da nord e da sud tramite l'autostrada A1 o l'autostrada A14, percorrendo poi la tangenziale di Bologna e uscendo all'uscita della Fiera.

Venendo da Padova invece, l'uscita dell'autostrada A13 consigliata è quella di Bologna Arcoveggio (l'ultima), per poi percorrere un breve tratto nella tangenziale interna fino al polo fieristico.

Il prezzo del biglietto per una giornata è:

50 euro giovedì 26 ottobre

giovedì 26 ottobre 30 euro venerdì 27 ottobre

venerdì 27 ottobre 25 euro sabato 28 e domenica 29 ottobre

L'ultima volta a Padova