L’Aston Martin Valkyrie prenderà parte alla 24 Ore di Le Mans dal 2025, la gara più importante del mondiale WEC. La notizia è ufficiale e arriva direttamente dal quartier generale della Casa a Gaydon. L’hypercar col V12 si trasformerà in una monoposto per provare a dire la sua nella corsa di resistenza più famosa al mondo.

Al tempo stesso, la Valkyrie parteciperà all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, la competizione che prevede altre gare di resistenza storiche come la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring.

Formula migliorata

Alla base dell’Aston Martin da corsa ci sarà la versione AMR Pro, la declinazione più estrema della Valkyrie, concepita fin da subito per rispettare il regolamento LMH Hypercar. L’AMR Pro sarà ulteriormente affinata nell’aerodinamica e nel powertrain per diventare ancora più competitiva e farsi trovare pronta alle prime gare della stagione 2025.

Aston Martin Valkyrie, l'esemplare per la 24 Ore di Le Mans 2025

Dotata sempre di una monoscocca in fibra di carbonio, la Valkyrie utilizzerà una versione modificata del 6.5 V12 aspirato, che nella sua forma “normale” supera i 1.000 CV e raggiunge gli 11.000 giri al minuto. Tra l’altro, per motivi di regolamento, la versione da corsa rinuncerà alle componenti elettriche del sistema ibrido.

Una volta completati i lavori, l’Aston Martin competerà sotto il brand The Heart of Racing e sarà l’unica tra tutte le competitor della sua classe a essere basata su una vettura di serie.

Le nuove GT3 e GT4

Ma non c’è solo la Valkyrie nel futuro di Aston Martin. Il brand inglese si prepara a lanciare una nuova generazione di vetture GT3 e GT4 basate sulla piattaforma della Vantage, che rispetteranno il regolamento LMGT3 del WEC.

Per la Casa si tratterà di un momento storico, dato che la Vantage GTE in via di pensionamento è stata una delle auto di maggior successo della storia della Casa, con quattro titoli del mondo e tre vittorie di classe alla 24 Ore di Le Mans.