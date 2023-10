È arrivato anche questo momento: ci sono progetti futuri che mi impongono di rinunciare a qualcosa a cui ho voluto (e voglio) molto bene, così ho deciso di vendere la mia Fiat 125S, dopo anni di avventure insieme.

In questo video mi vedrete andarla a prendere direttamente nell’officina che da sempre se ne prende cura, diventando per me (e per lei) come una seconda famiglia: prima di esporla in Fiera, infatti, l’ho voluta rendere ancora più bella... e in forma!

Bologna, una nuova epoca

Padova mi mancherà, e lo dico nonostante io abiti a Bologna, perché per 39 edizioni l’Auto e Moto d’Epoca padovana è stata un riferimento per appassionati e addetti ai lavori, sfidando pioggia, caldo, freddo, crisi di settore e addirittura una pandemia. Ma il vero potenziale di questo evento, secondo molti e anche secondo me, si trova è a un livello superiore ed ecco che la piazza bolognese è decisamente quello che serve.

Gli spazi espositivi infatti sono circa raddoppiati, con 235.000 metri quadrati col tutto esaurito registrato dagli espositori sin dal primo “open day” di dicembre, con le moto che per questa 40esima edizione potranno contare su ben 15.000 metri quadrati tutti per loro: insomma spazio e ricettività per Costruttori, commercianti e privati, club, collezioni e chi più ne ha più ne metta, Bologna è in grado di offrirne come mai prima d’ora.

Auto e Moto d'Epoca 2022

La 125S e Montezemolo

Di guidate ne abbiamo vissute tante insieme io e la mia 125, d’estate, d’inverno, ce ne sono state di spensierate e di faticose, ma sopra ogni cosa devo ringraziare quest’auto perché, in otto anni insieme, mi ha insegnato tanto sul vivere l’automobilismo d’epoca, un mondo fatto di persone che... fanno rima con passione!

La Fiat 125S GR2 di Andrea Farina

La storia della 125 la conoscete già immagino: sviluppata da Dante Giacosa e prodotta dal ‘67 al ‘72, con la “S” che invece arriva dal ‘68, questa Fiat si è sempre fatta stimare, rispettare anche dagli Alfisti, il che è un bel riconoscimento, con la sua prima avversaria che appunto è stata la Giulia Super che all’epoca costava circa 1.600.000 lire, 200.000 mila lire più della 125S.

Fiat 125S GR2, gli interni

Nonostante la sua mole, grande per il periodo, la S pesa solo 1.055 kg, che si muovono agilmente grazie al formidabile motore, il 4 cilindri 1.608 cc bialbero “Lampredi” da 100 CV nella sua versione stradale, abbinato a un eccelso cambio a 5 marce sincronizzate che ancora oggi io considero una meraviglia assoluta!

Come si evince dalle immagini che vedete nel video però, la mia 125... è preparata, o meglio, è un Gruppo2 da Rally svezzato in Liguria, con la sua bella targa "Imperia” e i suoi documenti originali e la livrea uguale a quella della 125 di Ceccato alla partenza del Rally d’Italia Sanremo-Sestriere del 1970: non dimentichiamocelo infatti, le 124 e le 125 sono le auto che hanno portato la Fiat ufficialmente nei Rally, chiedetelo a Montezemolo se non ci credete!

La Fiat 125S GR2 di Andrea Farina

Ci vediamo al Padiglione 33

Auto e Moto d’Epoca è sicuramente la miglior piazza possibile dove esporre questa Speciale-Special, tra espositori e visitatori anche internazionali spero proprio di farla andare in buone mani (ma se rimanesse in Italia sarei più felice).

Vi aspettiamo quindi ad Auto e Moto d’Epoca 2023, Fiera di Bologna: io e lei saremo tra questi padiglioni tra il 26 e il 29 ottobre, non mancate!