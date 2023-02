La presentazione della Maserati GranCabrio si avvicina a grandi passi. Dopo la coupé GranTurismo, nei prossimi mesi sarà il turno della versione con la capote in tela, che sarà offerta sia col motore V6 Nettuno sia come elettrica Folgore.

Il Tridente sta proseguendo i test sulla sua prossima sportiva, con una carrozzeria che appare ormai definitiva e pronta per svelarsi agli appassionati.

Stessa formula della GranTurismo

Il wrapping a tinte blu, nere e bianche prova a confondere le linee della Maserati, ma l’estetica del modello sembra chiaramente quasi identica a quella della GranTurismo.

Ovviamente, la differenza principale sta nella presenza del tetto in tela che darà un look senza tempo alla supercar modenese, sacrificando leggermente la capacità di carico del bagagliaio (310 litri sulla GranTurismo, 270 litri per la Folgore).

Maserati GranCabrio, le nuove foto spia

Probabilmente, anche i passeggeri posteriori potrebbero perdere un po’ di agio per la testa vista la forma del tetto. Ma aspettiamo di vedere dal vivo la vettura per confermare o smentire questa ipotesi.

In ogni caso, anche a bordo non ci si aspettano novità particolari. Al di là di alcune grafiche personalizzate per quadro strumenti e infotainment, la Maserati potrà sempre contare su due display da 12” e un terzo da 8” per comandare funzioni specifiche, come la climatizzazione. Non mancherà anche il classico orologio posizionato al centro della plancia e l’impianto audio da 19 altoparlanti dell’italiana Sonus Faber.

V6 Nettuno o elettrica?

Come detto, la gamma di motorizzazioni della GranCabrio sarà praticamente identica a quella della GranTurismo. Tra le versioni termiche, quindi, vedremo l’equivalente delle versioni Modena e Trofeo, entrambe equipaggiate col 3.0 V6 Nettuno (lo stesso montato anche sulla MC20) declinato in 490 e 550 CV, con la variante più potente che consentirà sempre uno scatto 0-100 km/h fulmineo di 3,5 secondi e una velocità massima di 320 km/h.

La presenza dei quattro terminali di scarico fa pensare che si tratti di una Maserati GranCabrio V6

Chi desidera il massimo in termini di prestazioni, però, dovrà aspettare la Folgore che – esattamente come la coupé – avrà tre motori elettrici con una potenza complessiva di 830 CV e una batteria da 92,5 kWh. In questo caso, l’accelerazione da fermo scenderà ad appena 2,5 secondi facendo diventare la GranCabrio una delle “scoperte” più rapide al mondo.