La nuova Citroen C3 arriverà nel 2024 in versione elettrica e costerà meno di 25.000 euro. Ne abbiamo visto un'immagine in anteprima e sui social l'anticipazione continua. Un breve video teaser sul canale Instagram ufficiale di Citroen è accompagnato da questo post: "Dimenticate tutto quello che sapete sulle auto elettriche. Nuova Citroën ë-C3: preparatevi il 17 ottobre".

Cosa c'è di nuovo

I lettori più attenti ricorderanno la prima foto teaser di Citroen, sebbene risalga a qualche mese fa. A luglio la casa ci ha mostrato l'anteriore della nuova C3; un'immagine rossa e nera, dove a spiccare sono i fari illuminati della nuova elettrica francese e con il logo ristilizzato che primeggia al centro.

Adesso il video su Intagram riparte da un dettaglio del cofano anteriore per arrivare a mostrarci il faro posteriore, passando prima per lo specchietto laterale e la fiancata. Una sequenza di immagini dell'auto reale in cui la mano di una donna indossa uno smalto rosso, il colore di lancio della nuova Citroen C3.

La nuova C3 in anteprima

Le immagini ci dicono ancora poco della nuova C3, ma confermano l'abbandono di tutti i precedenti stilemi di Citroen a vantaggio di forme che abbiamo visto debuttare con il concept Oli. Noi di Motor1.com di recente abbiamo provato a immaginare il suo aspetto definitivo e nel nostro articolo potete saperne di più su come sarà questa nuova elettrica.

Citroen Oli

La C3 di nuova generazione, infatti, si baserà sulla "Smart Platform" usata in India e in Sud America e che è una speciale versione delle attuali piattaforme CMP ed e-CMP sviluppata proprio per contenere i costi. L'arrivo di una versione a benzina, tuttavia, non è escluso. Appuntamento al 17 ottobre per saperne di più.