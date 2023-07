La nuova Citroen C3 sta arrivando. Come sappiamo la quarta generazione della compatta francese per l'Europa debutta ad ottobre 2023 e l'avvio delle vendite è fissato per l'inizio del 2024. Come aveva annunciato l'ad Thierry Koskas la novità principale è l'inedita versione elettrica ë-C3 che costerà meno di 25.000 euro.

Che aspetto avrà? A svelarlo in anteprima è la foto che compare all'interno della presentazione dei risultati del primo semestre 2023 che vi mostriamo in copertina.

Dettagli da concept

Nell'immagine si vede il frontale della nuova Citroen C3, che ricorda nelle linee il concept Oli presentato nel 2022. Come anticipato anche dal nostro render, quindi, la nuova compatta francese dovrebbe proporre un design tanto personale quanto squadrato.

Pure gli interni dovrebbero prendere ispirazione da quelli della Oli, anche se ci aspettiamo delle soluzioni più convenzionali per ridurre il più possibile il prezzo di listino.

E' possibile anche che la C3 abbandoni le forme tradizionali e pure a compatta per evolversi in un mini crossover, un po' come fatto dall'omonimo modello venduto in India e in Sud America.

Non a caso, secondo le prime informazioni l'architettura di base sarà la "Smart Platform", una piattaforma speciale derivata dalle CMP ed e-CMP che dà vita al crossover per quei mercati.

Le motorizzazioni

Come confermato da Citroen, il listino sarà inferiore ai 25.000 euro. E' probabile che tale cifra si riferisca alla variante elettrica, mentre le eventuali versioni a benzina potrebbero aggirarsi tra i 18 e i 20.000 euro.

Citroen C3, il render di Motor1.com

Le motorizzazioni potrebbero essere condivise con quelle di altri modelli compatti della galassia Stellantis come Peugeot 208 e DS 3. Ecco perché dovrebbe esserci spazio per una 1.2 PureTech mild hybrid a benzina da 100 e 136 CV e per le varianti non elettrificate da 75 e 100 CV.

L'elettrica potrebbe riprendere la batteria da 51 kWh e il motore anteriore da 156 CV della e-208, con un'autonomia di 400 km. Tuttavia, per mantenere bassi i prezzi, Citroen potrebbe optare per batteria e motore più piccoli, con percorrenze intorno ai 300 km.