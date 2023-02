Con circa 400.000 unità vendute nel mondo ad oggi, la Citroen C3 Aircross è uno dei modelli di maggior successo del marchio nella storia recente. È stata lanciata nel giugno 2017, il che significa che quest'estate compirà sei anni.

Anche se con l’aggiornamento di metà carriera il SUV compatto francese ha rinnovato look e dotazione, la seconda generazione si sta preparando al debutto e nuove foto spia ci dicono qualcosa in più su come sarà.

Più grande e spigolosa

Le nuove foto spia del prototipo camuffato della C3 Aircross ci mostrano una vettura più grande e spigolosa del modello uscente. Non abbiamo ancora le dimensioni definitive, ma il nuovo crossover sembra essere più alto e più lungo rispetto al suo predecessore, con ruote più allungate.

Citroen C3 Aircross, il restyling Nuova Citroen C3 Aircross, foto spia

Nella parte anteriore riusciamo a immaginare grandi fari che suggeriscono un collegamento visivo tra il modello di prima e quello di seconda generazione. Sopra di essi, vediamo anche sottili luci diurne a LED, che creano ancora una volta una somiglianza con il modello precedente. Non si vede molto dalle griglie, anche se almeno sappiamo che ci saranno due file di aperture per i radiatori.

Com'è fatta dietro

Nelle immagini non si vede molto della parte posteriore, ma la forma complessiva è più squadrata rispetto alla C3 Aircross di prima generazione (qui la nostra prova su strada). Le ruote che si vedono hanno motivi strani ma probabilmente hanno solo una funzione di camuffamento.

Citroen C3 Aircross, il restyling Nuova Citroen C3 Aircross, foto spia

Vale la pena sottolineare che il crossover manterrà il design delle sospensioni con quattro dadi e freni a tamburo sul retro, almeno nelle versioni meno potenti.

Qualche anticipazione tecnica

A proposito di tecnica, secondo le prime indiscrezioni la nuova C3 Aircross sarà basata sull'architettura CMP di Stellantis, che è anche alla base della Peugeot 2008. Il SUV francese è attualmente in fase di preparazione per un lifting di metà carriera e potrebbero esserci molti componenti condivisi tra la 2008 e la C3 Aircross.

Data l'ambiziosa strategia di elettrificazione di Stellantis, ci aspettiamo che il nuovo modello punti molto sull'elettrificazione, compreso un modello a batteria basato sull'architettura elettrica a batteria e-CMP dell'azienda.