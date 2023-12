Il mercato dell'auto continua a crescere rispetto all'anno scorso, ma comunque resta lontano dai risultati pre Covid. A novembre sono state immatricolate 139.278 auto, ovvero il 16,2% in più rispetto allo stesso mese del 2022 ma rispetto al 2019 il calo è del 7,8%.

Il totale delle immatricolazioni da gennaio a novembre di quest'anno è così arrivato a 1.455.271 unità, in crescita del 20,1% rispetto a 1.211.808 dello stesso periodo 2022, con una differenza in più di 243.500 vetture, ma oltre 321.000 in meno di gennaio-novembre 2019 (-18,1%).

Per questo l’UNRAE ribadisce l’urgenza di intervenire sull’attuale schema incentivi e di rivedere "il regime fiscale delle auto aziendali in uso promiscuo, che potrebbe essere velocemente attuata attraverso i decreti attuativi della Delega Fiscale, in modo da favorire la competitività delle imprese italiane, oltre a rilanciare un settore che, con il veloce ricambio dei veicoli aziendali, è in grado di accelerare il rinnovo del parco complessivo circolante".

Le alimentazioni più vendute

Parlando di alimentazioni, l'incremento più rilevante riguarda ancora le auto ibride che a novembre hanno guadagnato 4,2 punti percentuali sfiorando così il 38% di quota nel mese e il 36,3% nel cumulato (+2,3 p.p.); con un 11,4% per le full hybrid e 26,5% per le mild hybrid.

Le auto BEV in novembre hanno guadagnato l'1,4% arrivando al 5,6% di share e le PHEV invece hanno ceduto il 4,1% rispetto ad un anno fa (-1,4 p.p., 4,4% in gennaio-novembre).

Le auto con il motore a benzina sono rimaste sostanzialmente stabili, guadagnando un +0,9% che le ha portate al 27,8% di quota, 28,1% nel cumulato (+0,5 p.p.). Le diesel hanno perso il 3,4% piazzandosi al 14,7% di share nel mese e al 17,9% negli 11 mesi (-2 p.p.). Infine, le auto a GPL sono scese dell'1,5% fermandosi al 9,7% di quota a novembre e al 9,1% in gennaio-novembre.

Le auto a benzina più vendute a novembre 2023

Jeep Avenger

Jeep Avenger (3.043) Toyota Aygo X (2.584) Citroen C3 (2.554) MG ZS (2.329) Volkswagen T-Cross (2.119) Peugeot 208 (1.592) Dacia Sandero (1.541) Volkswagen T-Roc (1.502) Opel Corsa (1.473) Volkswagen Polo (1.390)

Le auto a diesel più vendute a novembre 2023

Fiat 500X

Fiat 500X (1.110) Mercedes GLA (963) Volkswagen Tiguan (943) Peugeot 3008 (939) Alfa Romeo Tonale (938) Peugeot 2008 (904) BMW X1 (888) Volkswagen T-Roc (739) Alfa Romeo Stelvio (665) Skoda Octavia (633)

Le auto GPL più vendute a novembre 2023

Dacia Sandero

Dacia Sandero (3.324) Dacia Duster (2.357) Renault Captur (1.228) DR 4.0 (1.152) Renault Clio (611) Lancia Ypsilon (585) Fiat Panda (570) Dacia Jogger (530) DR 5.0 (483) EVO 5 (386)

Le auto metano più vendute a novembre 2023

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo (107) Audi A3 (51) Skoda Kamiq (38) Skoda Octavia (14) Volkswagen Golf (6) Seat Arona (5) Seat Ibiza (1) Skoda Scala (1) Audi A4 (0) Audi A5 (0)

Le auto ibride più vendute a novembre 2023

Fiat Panda

Fiat Panda (10.424) Lancia Ypsilon (3.417) Toyota Yaris Cross (3.182) Ford Puma (2.947) Nissan Qashqai (2.902) Kia Sportage (1.582) Toyota Yaris (1.460) Toyota CH-R (1.259) Suzuki Ignis (1.218) Renault Austral (1.164)

Le auto plug-in più vendute a novembre 2023

Jeep Compass

Jeep Compass (530) Cupra Formentor (416) Audi Q3 (406) Ford Kuga (360) Audi Q5 (304) BMW X1 (286) Mercedes GLA (211) Lunc&Co 01 (180) Audi A3 (176) Mercedes Classe A (167)

Le auto elettriche più vendute a novembre 2023

Tesla Model 3