Il 2023 sta per concludersi e, tirando le somme di fine anno, come ci aspettavamo a trascinare le vendite sono stati ancora una volta i SUV e i crossover, sempre sulla cresta dell'onda.

Proprio per questo abbiamo voluto stilare una classifica dei 10 SUV più attesi del 2024: alcuni sono stati già presentati, altri invece sono ancora tutti da scoprire e abbiamo cercato di immaginarli o attraverso dei nostri render esclusivi o grazie alle foto spia dei prototipi avvistati su strada in questi mesi.

Purtroppo non abbiamo potuto includere in questa classifica tutte le novità SUV per cui, dovendo fare una selezione, sono rimasti fuori modelli interessanti come la nuova Toyota Land Cruiser, un’icona che ritorna, un bel fuoristrada diesel, ma anche la MINI Countryman che è cambiata praticamente in tutto rispetto all’attuale, la Ford Kuga che sul mercato italiano ha sempre avuto un discreto successo e anche la Skoda Kodiaq, un’auto furba, grande sì ma non esagerata, super spaziosa, comoda e con tanta tecnologia. Ma scopriamo adesso la top 10.

#10. BMW X3

BMW X3 (2024)

Al decimo posto si piazza la BMW X3 che sarà completamente nuova e più grande dell'attuale. BMW non ha rilasciato ancora video ufficiali ma abbiamo diverse foto spia che ci danno un primo assaggio di quello che sarà il nuovo look. I fari sia davanti che dietro hanno un design rinnovato, più aggressivo, e anche i paraurti sono stati ridisegnati. Per quanto riguarda i motori, la X3 quasi sicuramente avrà solo propulsori elettrificati sotto il cofano, benzina e diesel mild hybrid e anche plug-in. E ci sarà anche una versione 100% elettrica.

#9. Porsche Macan

Porsche Macan (2024)

Rimaniamo in Germania ma parliamo ora della nuova Porsche Macan che, negli ultimi tempi, è stata avvistata diverse volte su strada in occasione degli ultimi test e che abbiamo avuto anche l'occasione di vedere da vicino e provare da passeggeri (cliccate qui per dare un'occhiata al video di Giuliano).

Guardandola negli occhi si vedono già le prime differenze con la generazione attuale dato che i fari sono disposti su due livelli. Anche i paraurti sono nuovi e integrano un sistema di raffreddamento con paratie attive. In generale, le proporzioni non cambiano con la linea che è più muscolosa e il profilo slanciato dai grandi cerchi e dal tetto che scende verso il posteriore raccordandosi con i gruppi ottici e un piccolo spoiler. Una delle novità principali però è sotto il cofano perché la nuova Macan sarà 100% elettrica con potenze fino a circa 600 CV e una batteria da circa 100 kWh.

#8. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan (2024)

Proseguiamo con la Tiguan che attualmente è la Volkswagen più venduta del mondo. La nuova generazione, la terza, cambia radicalmente nel design e sotto pelle grazie alla piattaforma MQB Evo che ha portato qualche centimetro in più di lunghezza fuori ma anche tanto spazio extra dentro per passeggeri e bagagli.

Il look è ora più maturo, la macchina è più imponente e muscolosa ed è stata aggiornata nella maggior parte degli elementi e la stessa cosa vale anche sul fronte intrattenimento e tecnologia con schermi più grandi e un nuovo software per la gestione di tutte le funzioni. Arriverà sia a benzina che diesel e sarà elettrificata, sarà sia mild hybrid che plug-in con percorrenze in elettrico che, su quest’ultima, sfiorerebbero i 100 km con una ricarica.

#7. Lamborghini Urus ibrida

Lamborghini Urus ibrida (2024)

Posizione numero sette per quello che è il SUV performante più atteso dell’anno, la Lamborghini Urus. Si tratta del classico restyling di metà carriera, il primo per la grande di Sant’Agata, che viene aggiornata fuori ma soprattutto nel motore. Confermato il V8 biturbo abbinato però per la prima volta a un elettrico integrato nel cambio. Sarà quindi ibrida plug-in, più pesante ma anche molto più potente, si parla di oltre 820 CV.

#6. Tesla Model Y

Tesla Model Y (2024)

Posizione numero sei per una delle auto più vendute del mondo e cioè la Tesla Model Y. Del design non sappiamo ancora nulla ma l’abbiamo immaginata in un nostro rendering (che vedete qui sopra) per il quale abbiamo preso spunto dalla sorella Model 3 che, invece è già arrivata sul mercato. E le due dovrebbero essere molto simili. Davanti i grandi fari a goccia lasceranno il posto a gruppi ottici più sottili con tecnologia a matrice di LED, anche quelli dietro cambieranno nello stile e i paraurti avranno un design diverso.

Fuori quindi non ci si aspettano stravolgimenti, dentro invece le novità principali, mettendo da parte l’illuminazione a LED e nuovi rivestimenti, sono il volante che integrerà i comandi delle frecce e lo schermo sul tunnel centrale a disposizione dei passeggeri posteriori. Per quanto riguarda i motori, la Tesla Model Y 2024 si potrà avere sia a trazione posteriore che integrale in versione rispettivamente Standard Range e Long Range, mentre più avanti arriverà la potente Performance.

#5. Peugeot 3008

Peugeot 3008 (2024)

Entriamo nella parte alta della classifica con la nuova Peugeot 3008. La terza generazione taglia netto con il passato non solo nelle dimensioni - è più lunga di quasi 10 centimetri - ma anche e soprattutto nel design con il tetto spiovente che l’avvicina al mondo delle fastback. Per certi versi sì, può essere definito un SUV coupé. Davanti è molto moderna con un frontale che sembra disegnato intorno al nuovo logo Peugeot con una calandra senza cornice e fari ultrasottili dalla firma luminosa ad artiglio.

Tantissime novità però anche dentro con un super schermo da 21” curvo che ingloba e unisce sia la strumentazione digitale che l’infotainment. Per quanto riguarda lo spazio, ce c’è in abbondanza e anche il bagagliaio è più grande rispetto a quello della 3008 attuale, tocca i 520 litri, mentre sul fronte motori arriverà anche 100% elettrica con due diverse batterie e un’autonomia dichiarata fino a 700 km.

#4. Dacia Duster

Dacia Duster (2024)

Quarto posto per una delle auto più attese dell’anno (e che abbiamo già visto dal vivo, cliccate qui per il video). Stiamo parlando della nuova Dacia Duster che cambia tantissimo nel design, è più matura e moderna ma sempre razionale e senza fronzoli, e nella configurazione degli interni. Le dimensioni sono praticamente identiche ma la nuova è più spaziosa, ha un bagagliaio più grande di circa 30 litri e anche dietro c’è più spazio.

Tantissime novità però anche sotto il cofano dato che lei è la prima Duster ibrida. Sarà disponibile con un 1.0 a tre cilindri da 130 CV mild hybrid, volendo anche a trazione integrale, con il 1.6 full hybrid che ora monta la sorella Jogger e con il collaudatissimo GPL. Niente diesel quindi, che esce dal listino.

#3. Ford Puma

Ford Puma (2024)

Medaglia di bronzo per la Ford Puma. È vero che si tratta di un restyling e che sappiamo ancora pochissimo (qui sopra vedete giusto qualche foto dei primi esemplari in fase di test) ma le aspettative sono molto alte dato che dal suo arrivo sul mercato ha venduto tantissimo confermandosi di anno in anno tra i modelli più venduti in assoluto.

Sarà anche 100% elettrica, davanti su alcuni prototipi si vede come non ci sia una vera e propria griglia, e potrebbe montare secondo le indiscrezioni un motore da 136 CV. L’unica dettaglio di cui siamo a conoscenza riguarda la ricarica in corrente continua che dovrebbe toccare i 100 kW di potenza.

#2. Alfa Romeo Milano

Alfa Romeo Brennero (2024)

Secondo posto per il B-SUV Alfa Romeo. Non sappiamo come sarà fatto ma un teaser ufficiale sembrerebbe aver svelato il nome: Milano. Abbiamo provato a immaginarla nel render che vedete qui sopra: meccanicamente sarà parente stretta di Jeep Avenger e Fiat 600, con cui condividerà la piattaforma CMP, e le proporzioni della carrozzeria saranno simili nonostante il design sarà più personale, più Alfa Romeo. Anche i motori saranno condivisi con le cugine della galassia Stellantis, per cui potrebbe essere lei, a tutti gli effetti, la prima Alfa 100% elettrica della storia.

#1. Fiat Panda

Fiat Panda (2024)

Il crossover più atteso dell’anno, anzi del decennio, non poteva che essere lei - che tra l’altro è anche l’auto più attesa dell’anno -, la nuova Fiat Panda. Quel che sappiamo è che sarà anche 100% e che debutterà nell’estate del 2024. Sarà basata sulla nuova piattaforma Smart Car, quella dell’ultima Citroen C3, ed esteticamente potrebbe somigliare molto alla Concept Centoventi del 2019. Crescerà nelle dimensioni allungandosi fino a circa 4 metri e probabilmente sarà caratterizzata da elementi tipici delle Fiat del passato come i fari dalla forma regolare e la mascherina squadrata