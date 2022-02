La Renault Austral si avvicina a grandi passi verso la presentazione ufficiale. L’8 marzo verrà svelato il nuovo SUV francese che prenderà il proposto della Kadjar e che proporrà uno stile completamente diverso negli esterni e negli interni.

Proprio l’abitacolo è il protagonista di una nuova serie di immagini teaser che mostrano alcuni dettagli e i rivestimenti scelti per creare un ambiente ricercato e confortevole.

Interni di qualità

La plancia mette in evidenza un design minimalista, con rivestimenti morbidi nella parte superiore e una linea di LED che separa la sezione inferiore. Qui si trova un pannello in vero legno trattato con la tecnica giapponese maki-e, impiegata anche nell’interior design di abitazioni e uffici. In pratica, questa soluzione consiste nell’applicare sottili strati di pigmenti metallici al legno per creare un look ancora più particolare.

I pannelli delle portiere integrano dettagli in tessuto nero e grigio chiaro e pelle sintetica, mentre al centro della plancia sono presenti finiture cromate e uno stile che s’ispira ai mondi dell’aeronautica e dell’orologeria.

Tecnologica e ibrida

In precedenza, Renault aveva già concesso uno sguardo agli interni dell’Austral nel suo complesso. Un bozzetto pubblicato a metà gennaio evidenziava la presenza di due pannelli con superficie complessiva di 24,3” per quadro strumenti e sistema d’infotainment.

Oltre alla tecnologia e all’interfaccia OpenR Link, il SUV manterrà il focus sulla praticità con 30 litri di capacità complessiva offerti dai vani portaoggetti.

La gamma della Renault sarà completamente elettrificata e non avrà propulsori diesel. Tra le motorizzazioni debutterà un’unità full hybrid E-Tech di nuova generazione e le varianti mild hybrid 1.2 e 1.3 turbo a benzina. La Casa ha promesso emissioni di CO2 a partire da 105 g/km e una potenza massima di 200 CV.

Siamo sicuri, però, che prima del debutto vedremo nuovi teaser rivelatori.