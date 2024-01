Ecco la nuova Ford Kuga 2024, l'aggiornamento del SUV compatto della casa americana, di grande importanza in Europa, dove negli ultimi anni è riuscito a posizionarsi come bestseller tra i modelli PHEV.

Un restyling per un modello la cui terza generazione è arrivata nel 2020 e con cui Ford sta affrontando una fase di transizione, la stessa che porterà il marchio a offrire una gamma di auto e veicoli commerciali completamente elettrici in Europa entro il 2035.

Una nuova Ford Kuga che rimane nel nostro continente, prodotta in Spagna (nello stabilimento di Almussafes a Valencia) e nella cui gamma i motori elettrificati acquistano ancora più peso, mentre si dice addio ai motori diesel.

Nuova Ford Kuga 2024: design esterno

All'esterno, la Ford Kuga restyling 2024 opta per un look aggiornato, con più cambiamenti all'anteriore che al posteriore, in una carrozzeria che ora varia ancora di più nella personalità, a seconda dell'allestimento scelto: Titanium, ST Line e, per la prima volta, il più avventuroso Active (questi ultimi due, a loro volta, possono essere aggiornati a ST-Line e Active X).

Nel caso della già citata Active, appaiono diversi badge lungo la carrozzeria e l'abitacolo, mentre vengono aggiunte protezioni specifiche per la carrozzeria e paraurti; inoltre, anche l'altezza delle sospensioni viene aumentata: 10 mm in più all'anteriore e 5 mm al posteriore (anche se non sulla PHEV).

Passando all'allestimento sportivo ST-Line della gamma, vengono apportate modifiche alla griglia e al paraurti anteriore, compreso un piccolo splitter, ai listelli laterali e a un paraurti posteriore e un diffusore unici, tra le altre cose.

Nuova Ford Kuga Active e ST-Line

Nella parte anteriore, il design della griglia è completamente nuovo, incorniciato nella parte superiore da una striscia luminosa che si unisce ai nuovi fari a LED. Inoltre, il logo del marchio è cresciuto di dimensioni e ora occupa il centro del frontale, mentre il cofano presenta un rigonfiamento ben visibile e linee nette.

Nella parte posteriore sono presenti nuovi fari, che Ford chiama "a bastone da hockey rovesciato", completati da un nuovo diffusore e dalla rimozione della maniglia di apertura del portellone per un look più pulito.

Per quanto riguarda i colori della carrozzeria, i nuovi Desert Island Blue e Bursting Green si aggiungono a opzioni già note come Agate Black, Solar Silver, Frozen White e Lucid Red. E i cerchi in lega? Da 17 a 20 pollici, con cinque nuovi design.

Nuova Ford Kuga 2024, vista posteriore

Nuova Ford Kuga 2024: dimensioni

Lunghezza Larghezza Altezza Passo Stivale Ford Kuga (vecchia) 4.614 mm 1.883 mm 1.661 mm 2.710 mm Da 411 a 475 litri Ford Kuga (nuova) 4.604 mm (Titanium)

4.615 mm (ST-Line)

4.645 mm (Active) 1.882 mm 1.679 mm

1.651 mm

1683 mm 2.711 mm Da 412 a 553 litri

Nuova Ford Kuga 2024: interni

Il marchio non lo menziona esplicitamente nelle informazioni sul nuovo modello, ma si prevede che la Ford Kuga 2024 continuerà a utilizzare la piattaforma modulare C2 utilizzata per la terza generazione del modello.

Questo si evince dalle dimensioni, con un passo che cambia appena e dati di lunghezza, larghezza e altezza che variano di pochi millimetri. Il bagagliaio, invece, è cresciuto notevolmente, soprattutto con una capacità massima di 533 litri.

Ma perché Ford annuncia due dati sulla capacità del bagagliaio per questa nuova Kuga? Perché è dotata di un sedile a panca scorrevole sui sedili posteriori, che può essere spostato longitudinalmente per un totale di 150 mm, a seconda che si abbia bisogno di più spazio sui sedili posteriori o di una maggiore superficie di carico. Nel migliore dei casi, la capacità può essere aumentata fino a un massimo di 1.534 litri se si abbattono i sedili posteriori.

Nuova Ford Kuga 2024, vano bagagli

La grande novità nell'abitacolo, tuttavia, è una plancia semplificata, grazie anche all'utilizzo di un nuovo schermo touchscreen da 13,2" di serie che non solo serve il sistema multimediale SYNC 4 completamente connesso, ma riunisce anche una serie di funzioni dell'auto.

Stiamo parlando, ad esempio, di utilità come il controllo del clima o i sedili riscaldati. Ci piace questa soluzione? Da un lato sì, perché offre un aspetto più semplice. Ma d'altra parte, i pulsanti fisici sono sempre più facili da usare durante la guida...

Nuova Ford Kuga 2024, interni

Un altro dettaglio interessante rimane il selettore circolare del cambio automatico, che libera molto spazio nella console centrale e consente a conducente e passeggero di usufruire di numerosi vani portaoggetti a portata di mano.

Al momento, trattandosi di una presentazione online, non abbiamo potuto entrare nell'auto per vedere cosa offre in termini di spazio o di qualità costruttiva, ma tutto lascia pensare che seguirà le orme del precedente SUV.

Pantalla de 13,2 pulgadas del sistema SYNC 4 Selector del cambio y consola central

Per concludere l'analisi degli interni, non possiamo non soffermarci sul già citato sistema multimediale SYNC 4, che oltre all'ampio schermo incorpora anche elementi come il sistema di navigazione connesso al cloud e il controllo vocale con riconoscimento naturale in 15 lingue europee, che si attiva con i comandi "OK, SYNC" o "Hey, Ford".

Senza dimenticare dettagli come l'integrazione wireless dei protocolli di connettività Apple CarPlay e Android Auto2 e la connettività 5G Ford Pass, che garantisce che l'auto rimanga aggiornata nel tempo, tra le altre cose.

Nuova Ford Kuga 2024: motori

Parlando delle novità meccaniche, forse è il caso di iniziare citando l'addio al diesel nella gamma della Ford Kuga 2024, rappresentato dal motore 2.0 EcoBlue 2.0 da 120 CV venduto nel modello attuale.

Di conseguenza, l'elettrificazione completa del modello sta prendendo piede. Ma partiamo dall'inizio, ovvero dal motore turbo benzina 1.5 EcoBoost da 150 CV, con trazione anteriore FWD e cambio manuale a sei rapporti. Questa versione entry-level ha un consumo di 6,3 e 7,2 litri per 100 km, raggiunge 195 km/h e accelera da 0-60 in 9,5 secondi.

Al di sopra troviamo la versione ibrida 2.5 che, a seconda dello schema di trazione, dichiara potenze e consumi diversi: 180 CV e 5,3-6,2 litri per 100 km, nella variante FWD, e 183 CV e 5,7-6,4 litri, nella trazione integrale. In entrambi i casi, la velocità massima è di 196 km/h, mentre l'accelerazione è migliore nella versione a trazione integrale: 8,3 contro 9,1 secondi.

La nuova Ford Kuga 2024 ST-Line PHEV

Infine, a chiudere la gamma, troviamo la versione ibrida plug-in, che utilizza anch'essa il motore a benzina da 2,5 litri come base e, in questo caso, è disponibile solo con trazione integrale. Con l'aggiornamento, guadagna in potenza, passando da 225 CV a 243 CV e diventando la versione più potente della gamma: 200 km/h di velocità massima e 7,3 secondi nello 0-100.

L'autonomia WLTP in modalità elettrica è 60-69 km, a seconda dell'allestimento scelto. Si tratta di un dato omologato che, nelle aree urbane, sale a 88 km.

Prima di proseguire, è doveroso citare il nuovo cambio automatico, che Ford descrive come power-split potenziato, e che su Kuga Plug-in Hybrid e Kuga Hybrid AWD (FHEV) consente di aumentare la capacità di traino del 30 per cento, portandola a 2.300 kg.

Nuova Ford Kuga 2024: prezzi

Al momento, Ford non ha annunciato i prezzi né la data di lancio della nuova Kuga 2024, anche se è possibile che ci siano novità in merito nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda i livelli di equipaggiamento, ne abbiamo già parlato, così come di ciò che comprendono, anche se ricordiamo che sono suddivisi in Titanium, ST-Line, Active, ST-Line X e Active X.

La nuova Ford Kuga 2024 ha una capacità di traino di 2.300 kg.

Ma prima di passare ad analizzare le rivali della nuova Ford Kuga 2024, c'è un elemento su cui vogliamo soffermarci. Infatti, mentre la gamma include di serie i fari a LED, con assistente agli abbaglianti e luce di manovra, il nuovo LED Dynamic Pixel include alcune caratteristiche interessanti:

Fari abbaglianti antiabbaglianti: grazie alla tecnologia a matrice, oscurano dinamicamente una parte della strada per non disturbare il traffico in arrivo.

grazie alla tecnologia a matrice, oscurano dinamicamente una parte della strada per non disturbare il traffico in arrivo. Luce predittiva dinamica in curva: , grazie al sistema di navigazione e a una telecamera sul parabrezza anteriore, consente di indirizzare la luce nel punto desiderato della curva prima che il conducente inizi a svoltare.

, grazie al sistema di navigazione e a una telecamera sul parabrezza anteriore, consente di indirizzare la luce nel punto desiderato della curva prima che il conducente inizi a svoltare. Luce basata sui segnali: rileva i segnali e adatta il fascio luminoso, anche per illuminare meglio pedoni e ciclisti.

rileva i segnali e adatta il fascio luminoso, anche per illuminare meglio pedoni e ciclisti. Modalità Touring: consente di modificare il fascio luminoso per la circolazione a destra o a sinistra, a seconda del Paese, per migliorare le prestazioni e ridurre l'abbagliamento.

Nuova Ford Kuga 2024: le rivali

Essendo un SUV e puntando su uno dei sotto segmenti più popolari, quello dei SUV compatti, la nuova Ford Kuga non è esattamente a corto di rivali... Soprattutto perché la sua lunghezza la rende anche una concorrente nel segmento premium.

Volkswagen Tiguan 2024 Peugeot 3008 2024

La nuova Volkswagen Tiguan è probabilmente la più importante in questo momento, ma ovunque si guardi, ci sono rivali di tutti i tipi: generalisti, premium, sportivi? I nomi che mi vengono in mente? Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Kia Sportage, Skoda Kodiaq, Renault Austral.

Un elenco che comprende anche la nuova Peugeot 3008, uno dei SUV più popolari e venduti in Europa, che ha puntato molto sull'elettrificazione nella sua nuova generazione, con la versione mild hybrid da 136 CV 1.2 Hybrid come entry level della gamma, e l'annuncio di tre versioni elettriche.