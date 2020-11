Nel preoccupante clima del nuovo DPCM e delle chiusure territoriali a livello regionale, l’acquisto di un’automobile nuova assume spesso la dimensione di un sogno per quando tutta l’emergenza Coronavirus sarà terminata, si spera il prima possibile.

E se sognare si deve, almeno fino al 30 novembre, pensiamo ad esempio alla Ford Fiesta ST, proposta di Ford erede di tante compatte sportive degli anni ’80: la Fiesta ST 5 porte è dotata del 3 cilindri EcoBoost 1.5 a benzina da ben 200 CV.

Con la promozione IdeaFord, il prezzo di listino iniziale di 31.400 euro scende a 26.150 euro, proponendo un veicolo da rottamare immatricolato entro il 31 dicembre 2013: allo sconto rottamazione di 1.750 euro si aggiungono 3.500 euro di Ecoincentivi Ford.

A questo punto, con il contributo dei Ford Partner, non è previsto anticipo, e si pagano 497,27 euro al mese (TAN 5,99%, TAEG 7,16%), più una rata finale di 13.502 euro, per un totale di 45.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro in più.

Il finanziamento di esempio comprende anche l’assicurazione “Guida protetta” e l’assicurazione sul credito “4LIFE”, ma anche un omaggio per appassionati: un corso di guida sportiva con Ford Driving University.

Vantaggi

L’acquisto di una Fiesta ST è sicuramente emozionale, se consideriamo anche il corso per la guida sportiva che la casa offre (secondo noi giustamente, per motivi di sicurezza) a tutti gli acquirenti di una Ford Performance Car.

Però l’offerta è anche in linea con il periodo economico, dal momento che ci sono vantaggi e sconti fino a 5.250 euro, l'anticipo è zero e sono comprese assicurazioni importanti come quella sul credito.

Svantaggi

Attenzione ai costi: la Fiesta ST è una top di gamma, e la rata si avvicina comunque ai 500 euro mensili; in più sono da aggiungere oneri finanziari e tasse, dall’importo indicato in gran parte nell’esempio, a parte qualcosa come IPT e PFU.

Anche i costi di gestione sono quelli di una compatta come la Fiesta, ma pur sempre da 200 CV. Un sogno sì, ma da valutare bene.

In sintesi