Nella giornata dedicata alle tante novità del Gruppo Toyota, con modelli pronti a invadere il mercato, c'è anche spazio per qualche anticipazione di ciò che arriverà nei prossimi mesi. Un esempio è la Lexus RZ, primo SUV solo elettrico del brand giapponese anticipato da una manciata di teaser che ne mostrano il profilo e alcuni dettagli della carrozzeria.

Un modello completamente nuovo basato sulla piattaforma e-TNGA che, come raccontato dal vice presidente della divisione europea di Lexus Pascal Ruch ai colleghi di Autocar, sarà orientato alle prestazioni e arriverà nella prima metà del 2022.

Si parte dalla concept

Le immagini non aiutano certo a comprendere come sarà lo stile della Lexus RZ ma alcuni dettagli sembrano richiamare, nemmeno troppo alla lontata, la concept LF-Z Electrified presentata lo scorso marzo. E in effetti il tetto con andamento da coupé e le linee taglienti dei teaser sono decisamente ispirate a quelle del prototipo creato proprio per mostrare quello che sarà lo stile delle Lexus del futuro.

Lexus RZ, il teaser del frontale

Uno stile sportivo e affilato che mantiene la classica calandra a clessidra, reinterpretandone i tratti e - trattandosi di un SUV elettrico - chiudendola completamente. Stesso discorso per le luci anteriori e posteriori, ispirate a quelle dei modelli attuali ma ancora più sottili, con quelle posteriori a formare una linea continua a tutta larghezza.

Lexus RZ, il posteriore

Trazione integrale

Riprendendo ancora una volta le parole di Ruch la Lexus RZ, il SUV elettrico giapponese avrà la trazione integrale - data da un motore per ciascun asse - sterzo by wire e "una incredibile tenuta di strada in curva", grazie anche a motori più leggeri e compatti e alta rigidità strutturale.

A proposito di trazione integrale ci sarà il debutto di serie del sistema Direct4, in grado di distribuire la coppia motrice su ciascuna delle quattro ruote in modo variabile per equilibrare il peso e la tendenza a sotto o sovrasterzare in curva.