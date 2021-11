Per gli appassionati di supercar giapponesi e non solo la Lexus LFA è un’auto unica nel suo genere. Frutto di una lunga progettazione iniziata nei primi anni Duemila, il modello è stato presentato nella sua versione definitiva al Tokyo Motor Show del 2009, con la successiva produzione limitata a soli 500 esemplari.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine nipponico Best Car, il marchio starebbe lavorando a una nuova generazione di LFA che dovrebbe debuttare nel 2025.

Ibrida plug-in

Ad equipaggiare questo nuovo modello non ci sarà l’originale motore V10 aspirato, ma con ogni probabilità un V8 biturbo da 4 litri di cilindrata con tecnologia ibrida plug-in. La potenza del propulsore dovrebbe raggiungere quota 950 CV, con l’unità termica posizionata davanti alla trasmissione ma dietro all’asse anteriore per un migliore bilanciamento dei pesi.

Nuova Lexus LFA, il rendering di Best Car

Rispetto al modello originale il rendering della nuova LFA apparso su Best Car ha linee più eleganti e sembra presentare una carrozzeria in fibra di carbonio, ma non sappiamo se sia frutto dell’immaginazione o se la rivista sia sia basata su un insider per definire l’aspetto del veicolo.

Gli indizi sul nuovo modello

Lasciando un attimo da parte questa indiscrezione, è vero che Lexus in passato ha lasciato alcuni indizi sull’eventuale arrivo di un’erede della supercar. Ricordiamo, a questo proposito le dichiarazioni nel 2019 del vicepresidente Toyota Koji Sato con le quali dimostrava il suo apprezzamento verso questa possibilità, chiarendo quanto fosse importante avere "forti richieste da parte dei media" per un nuovo modello.

Inoltre erano stati avvistati nel 2018 e nel 2019 esemplari di LFA girare al Nurburgring con carrozzeria allargata. Lexus aveva specificato che si trattava di test per nuovi pneumatici da corsa, ma questo non spiegava come mai gli ingegneri avessero coperto i parafanghi con evidenti camuffature.

A oltre un decennio dal ritiro dell'originale, per il marchio giapponese potrebbe essere arrivato il momento giusto per regalare agli appassionati una nuova e altrettanto eccezionale supercar.