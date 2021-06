La Lexus LFA è una delle supercar più esclusive di sempre. Prodotta in soli 500 esemplari, le sue quotazioni sono in continuo rialzo negli ultimi anni.

La numero 184 in vendita all'asta su Bring A Trailer ha percorso poco più di 100 km ed è una delle LFA meglio conservate. È un’auto talmente ricercata che le offerte hanno già quasi raddoppiato il prezzo originario dell’auto.

Produzione limitata, esclusività elevata

Dotata di linee futuristiche per l’epoca, la LFA è stata in produzione esclusivamente tra il 2010 e il 2012. L’esemplare in vendita presenta la verniciatura Pearl Yellow, assieme al kit aerodinamico con splitter anteriore, spoiler e diffusore in fibra di carbonio. Al centro della coda troviamo i tre terminali di scarico “a triangolo”, mentre nella fiancata si notano i cerchi in lega da 20” BBS.

L’abitacolo è rifinito in pelle e fibra di carbonio e ha i sedili sagomati sportivi regolabili e riscaldabili elettricamente. Il quadro strumenti è digitale (una novità quasi assoluta nel 2012) e mostra un valore di fondoscala di 10 mila giri al minuto.

Il V10 Yamaha

L’esemplare è in perfette condizioni anche perché non si è praticamente mai mosso dalla concessionaria Arlington Lexus di Palatine, in Illinois. L’auto, quindi, ha conservato tutta la purezza del proprio 4.8 V10 da 560 CV (sviluppato in collaborazione con Yamaha) e del cambio automatico sequenziale Aisin a 6 rapporti.

Tra gli optional della Lexus LFA si trovano l’impianto frenante Brembo con dischi in carboceramica e pinze gialle, il sistema d’infotainment Lexus Insider e l’impianto hi-fi Mark Levinson da 12 altoparlanti. Naturalmente, l’auto è stata sottoposta a regolare manutenzione e viene fornita con tutta la documentazione ufficiale del caso.

Di listino questa LFA costerebbe 388.900 dollari (circa 326 mila euro al cambio attuale). Tuttavia, proprio la sua rarità ha spinto le offerte dell’asta fino a 690 mila dollari (580 mila euro) e l’impressione è che i rilanci continueranno nei prossimi giorni. Il prezzo da "battere" è quello di 720 mila dollari fissato lo scorso maggio da una LFA venduta da RM Sotheby's.