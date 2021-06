Tra le auto americane degli anni ’60, la Shelby Cobra occupa un posto importante nel cuore di tutti gli appassionati di auto.

Nel 2003 Ford e Shelby annunciarono un nuovo accordo per unire le forze e sviluppare una serie di modelli ad alte prestazioni. Fu così che prese vita il progetto della nuova Cobra. Il risultato fu un prototipo costruito da Ford sotto la supervisione di Carroll Shelby in persona. Purtroppo, la concept non venne prodotta in serie, ma l’esemplare è comunque in vendita nella casa d’aste Mecum Auctions.

Più potente della GT

Lo stupendo prototipo è perfettamente funzionante e omologato per la strada. Il futuro acquirente, quindi, potrà utilizzarla in strada e in pista proprio come fece Shelby durante la fase di test all’Irwindale Speedway in California.

L’auto ha percorso poco più di 200 km e fu concepita con diversi elementi in comune con la Ford GT. La Cobra, il cui progetto originario si chiamava “Daisy”, condivide proprio lo stesso cambio manuale a 6 rapporti della supercar dell’Ovale Blu. Anche alcune sezioni del telaio e le sospensioni sono “prese in prestito” dalla GT.

Il motore, però, è completamente diverso. Niente 5.4 V8 da 558 CV, bensì un 6.4 V10 da 613 CV: si tratta di uno dei quattro propulsori V10 che Ford realizzò appositamente per quest’auto.

Unica nel suo genere

Prima di arrivare all’asta, la Shelby Cobra Concept è appartenuta a Chris Theodore, ex vice presidente allo sviluppo di prodotto di Ford. Theodore ha acquistato l’esemplare nel 2017 durante un’asta di beneficenza e l’ha completamente restaurato rivolgendosi agli specialisti di Technosports a Livonia, in Michigan.

L’auto è fornita con tanto di documentazione ufficiale e certificato di autenticità. In passato, la Shelby è stata guidata anche dal conduttore americano Jay Leno durante un episodio di “Jay Leno’s Garage” ed è apparsa al concorso d’eleganza di Amelia Island nel 2018.

In quanto esemplare unico, c’è da aspettarsi un prezzo di vendita davvero importante. È probabile che la Cobra finisca nelle mire di tanti collezionisti ed è probabile che il prezzo supererà di slancio il milione di euro. Non resta che attendere il risultato dell’asta che si tiene dal 12 al 14 agosto.