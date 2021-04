Un esemplare di Dodge Viper in perfette condizioni sarà battuto all'asta da RM Sotheby's all'evento di Amelie Island in programma il 22 maggio. Il prezzo? Quello di una moderna compatta, stimato tra i 24.700 e i 33.000 euro al cambio attuale, ma potrebbe essere battuta a meno dato che non c'è riserva. Si tratta di un lotto di una serie ricchissima a cui potete dare un'occhiata cliccando qui.

Si tratta di una RT/10 del 2002 - appartenente alla seconda generazione (su cinque) di Viper - conservato in perfette condizioni e con sole 3.350 miglia all'attivo, meno di 5.400 km. Di decappotabili (con tetto nero rimovibile a mano) ne hanno prodotti 545 esemplari, e questo è una dei 178 di questo colore giallo Viper Race Yellow.

Dotazione ridotta all'osso

Come si vede dalle foto, l'auto è in perfette condizioni. La carrozzeria non ha mai subito urti o graffi, e la stessa cosa vale anche per i cerchi in lega di alluminio da 18 pollici. All'interno, come da tradizione Viper, la dotazione è ridotta all'osso: ci sono gli alzacristalli elettrici, un lettore CD e anche gli airbag, non presenti sulla prima generazione.

La carrozzeria della vettura è realizzata in tubi di acciaio ricoperti da pannelli in vetroresina RTM. La Viper segue la configurazione tipica delle vetture sportive americane con il motore anteriore e la trazione posteriore. Altre caratteristiche della vettura erano l'assenza di ogni aiuto alla guida (come per esempio l'ABS o il controllo della trazione) e il peso, di soli 1.488 kg.

Sotto il cofano un enorme V10

La Viper in questione è del 2002 ed è una delle ultime Viper di seconda generazione prodotte. Esteticamente, la SR II è molto simile alla prima del 1996, mantenendo inalterate gran parte delle linee disegnate da Tom Gale. Sotto il cofano trova spazio un mostruoso e gigantesco V10 da 8.0 e 450 CV accoppiato ad un cambio manuale a sei marce.