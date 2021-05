Già negli anni ‘80 la Chevrolet Corvette era un’auto da leggenda. Giunta alla quarta generazione (conosciuta anche come "C4"), all’epoca era una delle auto più desiderate al mondo, nonché una delle più veloci. Erano anche i primi anni della Callaway, un’azienda americana guidata dall’imprenditore Reeves Callaway specializzata nei kit di trasformazione della Corvette.

L’azienda conobbe una svolta nel 1988 quando prese una Corvette C4 e ne realizzò una versione estrema da 410 km/h. Come dicono gli americani, quell’esemplare, rinominato “SledgeHammer” (traducibile in “martello”), divenne immediatamente un “instant classic”, ovvero un’auto destinata ad entrare nella storia.

Quello stesso modello è ora all’asta sul sito Bring A Trailer. Per acquistarla è rimasto poco tempo ed è necessario essere pronti a sborsare una cifra piuttosto importante.

Potenza eccezionale

La Callaway Sledgehammer è equipaggiata con un 5.7 V8 biturbo con una potenza di 892 CV e 1046 Nm di coppia e un cambio manuale ZF a 6 rapporti. Anche adesso queste sarebbero cifre incredibili per qualsiasi auto, figuriamoci in un momento in cui l’auto di serie più potente del mondo era la Ferrari F40 con 478 CV e una velocità massima di 326 km/h.

Callaway realizzò il record nell’ottobre 1988 sul circuito ovale dell’Ohio Transportation Research Center. L’auto raggiunse l’incredibile velocità con un treno di pneumatici speciali forniti da Goodyear. Questi, purtroppo, non sono montati sul modello dell’asta, ma troviamo comunque dei performanti Goodyear Eagle ZR40s.

Un pezzo da collezione

La Corvette SledgeHammer ha un look molto simile a quello dei modelli dell’epoca. La cura di Callaway si riconosce per dei paraurti più aggressivi e prese d’aria più pronunciate vicino alle ruote per permettere uno sfogo più efficace del calore emanato dai freni.

L’abitacolo, invece, è perfettamente identico ad una Corvette “stock”. Ci sono quindi i sedili regolabili elettricamente, gli alzacristalli elettrici (un vero lusso per quegli anni), climatizzatore automatico e un impianto stereo Delco Bose con tanto di mangiacassette. Callaway ha solo aggiunto un estintore e cinture di sicurezza a quattro punti.

L’esemplare ha percorso poco più di 3000 km ed è stato sottoposto ad una serie di controlli al motore nel 2018. Le offerte sono schizzate in pochi giorni a 425 mila dollari (circa 350 mila euro al cambio attuale) ed è probabile che i collezionisti se la contenderanno fino all’ultimo secondo con un rilancio dopo l’altro.