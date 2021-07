Un esemplare di Lexus LFA del 2012 nell’esclusiva edizione speciale Nurburgring sarà messo in vendita il 14 agosto all’asta RM Sotheby’s di Monterey per una cifra compresa tra 900.000 e 1.100.000 dollari (762.000/931.000 euro al cambio odierno). Questa particolare versione ha percorso meno di 1.500 km e rientra tra le sole 25 auto arrivate sul mercato statunitense con il pacchetto Nurburgring.

La supercar giapponese, lanciata nel 2010, ha conquistato molti appassionati grazie allo spettacolare motore V10 da 4.8 litri, il design audace e la raffinata meccanica unita a una qualità costruttiva di altissimo livello.

Un’auto dalle prestazioni notevoli che è stata ulteriormente affinata con il pacchetto Nurburgring, dedicato alle numerose vittorie di classe conquistate dalla LFA alla 24 Ore del circuito tedesco. Nell’agosto 2011 un esemplare di serie così equipaggiato con alla guida il pilota e test driver Akira Iida ha stabilito il tempo record di 7 minuti e 14,46 secondi al Nordschleife.

Versione racing

Le modifiche della versione Nurburgring includevano numerosi componenti esterni in fibra di carbonio tra i quali lo splitter anteriore rivisto, l’alettone posteriore fisso e le appendici sul frontale. Per compensare la riduzione della velocità massima a causa dell’aumento del carico aerodinamico i tecnici Lexus avevano aumentato la potenza del motore di ulteriori 10 CV.

La LFA erogava in questo modo 571 CV tramite una trasmissione con cambio automatico sequenziale a sei marce che per questa versione aveva tempi di cambiata ridotti di 150 millisecondi.

Le ruote di serie erano state sostituite da cerchi in magnesio marchiati BBS e montavano nuovi pneumatici Bridgestone dalla mescola morbida. Anche l’assetto era stato oggetto di intervento, infatti l’altezza da terra era stata ridotta di 10 millimetri per migliorare la maneggevolezza e abbassare il baricentro.

In totale sono state realizzati 64 esemplari di LFA equipaggiati con il pacchetto Nurburgring, di cui solo 25 destinati al mercato statunitense. L’esemplare in vendita, marchiato con numero di serie 303, ha lasciato lo stabilimento giapponese di Motomachi nel marzo 2012 e fa parte delle sole tre auto con interni di colore nero rivestiti in Alcantara consegnate nuove negli Stati Uniti.

Esemplare raro e da collezione

L’auto offerta dalla Fox Collection ha percorso meno di 1.500 km e viene fornita con un adesivo e un raccoglitore contenente la documentazione relativa all'acquisto del suo primo proprietario presso il concessionario Motor City Lexus di Bakersfield in California. È presente anche una fattura archiviata della stessa concessionaria che dimostra la manutenzione programmata eseguita a settembre 2014.

Ulteriori accessori di accompagnamento includono un set di valigie marchiato LFA, una riproduzione dell'auto in cristallo, le chiavi di riserva, una penna, una torcia, un kit di gonfiaggio per pneumatici e un caricabatterie. A questa speciale dotazione si aggiungono anche i guanti Sparco dell'esperto pilota da corsa Lexus, Scott Pruett.