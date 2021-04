La Lexus ES riceve il primo aggiornamento dopo il debutto avvenuto nel 2019. Anche per la versione restyling, la berlina giapponese punta ancora su lusso, tecnologia e sicurezza con uno stile rinnovato e una serie di nuove opzioni nella lista degli accessori.

L’eleganza si aggiorna

Dal punto di vista estetico, la ES restyling si distingue per nuovi elementi caratterizzanti. Nel frontale troviamo un nuovo disegno dei fari bi-LED e una griglia ritoccata nei dettagli con finiture color Grafite.

Nuovi anche i set di cerchi in lega disponibili sia nelle varianti da 17” che 18”. Negli allestimenti più ricchi, i cerchi da 18” sono progettati per ridurre al massimo il rumore del rotolamento. La versione F Sport, invece, è dotata di cerchi da 19” a cinque razze con finiture nere che accentuano la sportività della ES.

L’allestimento F Sport è disponibile anche col pacchetto Dynamic Handling che include le modalità di guida Sport+ e Custom e gli ammortizzatori adattivi ad alte prestazioni.

Nella gamma dei colori si aggiungono Iridium e Cloudburst Gray ai già presenti nero, bianco F Sport, grigio scuro, Ecru, argento, rosso, Sunlight Green, Sonic Titanium, Nero Grafite e Blu Zaffiro.

Non rinuncia al lusso

L’abitacolo mantiene intatto il concetto di Lexus “Seat in Control” secondo il quale il guidatore può accedere a tutti i comandi e le funzioni dell’auto in modo semplice e intuitivo.

Il design del quadro strumenti è stato aggiornato, ma la novità principale riguarda il sistema multimediale. Lo schermo da 8” (disponibile anche in versione da 12,3”) è stato spostato verso il guidatore di circa 10 cm ed è completamente touch. Per gestire i menu dell’infotainment si può comunque usare anche il classico comando posizionato nel tunnel centrale.

Sono disponibili varie opzioni per i rivestimenti in pelle nera, rossa, bianca e beige e dettagli in legno e alluminio spazzolato.

Sicurezza ed esperienza di guida

Il pacchetto Lexus Safety System+ 2.5 è equipaggiato di serie su tutti gli allestimenti. Questo include di base l’avviso anticollisione e la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, l’assistente alla svolta agli incroci con frenata autonoma in caso di potenziale collisione e il mantenimento di corsia attivo.

Non manca anche il cruise control adattativo con funzione Stop&Go. Il sistema risulta utile negli ingorghi autostradali e nelle code al semaforo arrestando l’auto e facendola ripartire autonomamente.

Secondo Lexus, è migliorata complessivamente anche l’esperienza di guida. La ES è dotata di nuovi braccetti per le sospensioni posteriori che rendono l’auto più stabile e confortevole, mentre la frenata rigenerativa è stata ulteriormente affinata.

Nel mercato italiano rimarrà disponibile nella sola versione full hybrid col 2.5 4 cilindri accoppiato a un motore elettrico per una potenza totale di 218 CV. Negli Stati Uniti, invece, la Lexus è proposta anche con motorizzazioni a benzina a 4 e 6 cilindri.

La Lexus ES restyling arriverà in concessionaria questo autunno. I prezzi devono ancora essere comunicati ufficialmente.