Lotus si prepara a lanciare il suo primo SUV. Si tratta di una vera rivoluzione per un brand che da sempre ci ha abituato a sportive leggere e compatte. Per alimentare la nuova strategia globale del marchio, però, è fondamentale inserirsi in uno dei segmenti più redditizi a livello mondiale.

Ecco perché la Casa di Norfolk ha rilasciato il primo teaser ufficiale della Type 132, la rivale elettrica di Audi e-tron e Tesla Model Y.

Così “respira” meglio

Il breve video di annuncio si intitola “Breathe” e il “#1” lascia intendere che nelle prossime settimane verranno svelati sempre più dettagli su questa Lotus che rappresenterà l’inizio di una nuova filosofia di design per il brand.

Le immagini mostrano il funzionamento delle lamelle attive della calandra. A seconda delle situazioni di guida, queste possono cambiare il proprio orientamento per migliorare le capacità di raffreddamento della batteria o per rendere più efficiente l’aerodinamica.

Lotus non svela molto altro, ma, grazie alle informazioni raccolte nei precedenti mesi, sappiamo che la Type 132 sarà costruita sulla nuova piattaforma Premium Architecture capace di ospitare batterie tra 90 e 120 kWh.

La prima di una nuova specie

Il SUV di Lotus avrà un’architettura a 800 Volt per permettere le ricariche rapide fino a 350 kW. In teoria, quindi, l’auto potrebbe ricaricarsi fino all’80% in circa 20 minuti.

L’autonomia dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 km, mentre le prestazioni saranno da sportiva di razza. Nella configurazione più potente, la Lotus potrebbe scattare da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi per mettere in difficoltà le Tesla e le Audi a batteria.

La Type 132 sarà il primo di quattro modelli elettrici che verranno lanciati fino al 2026. Insieme al SUV debutteranno anche una sportiva, un’ammiraglia con forme da coupé e un modello a ruote alte ancora più grande. Il look di queste nuove Lotus si baserà in parte su quelli dell’Emira e dell’Evija.