Ssangyong prova a rilanciarsi puntando sull’elettrico. La Casa sudcoreana ha annunciato un piano di sviluppo importante per rimanere al passo coi cambiamenti del mercato e per aumentare la propria attrattività per i nuovi potenziali acquirenti.

Così il marchio sceglie la strada dell’efficienza dei sistemi produttivi e dei modelli ad emissioni zero, di cui uno completamente nuovo.

Due nuovi SUV

Il nome in codice dell'inedito SUV è J100. Al momento le informazioni sono molto limitate: sarà di dimensioni medie ed avrà un design “forte e innovativo”, seguendo le parole del brand. Il suo lancio avverrà nel 2022 e si affiancherà alla Rexton, alla Tivoli e alla Korando.

Prima della J100, però, vedremo la prima Ssangyong elettrica, ovvero la Korando e-Motion (progetto E100). La SUV avrà un look sensibilmente diverso rispetto alle versioni con motore termico.

Ssangyong Korando e-Motion

Esso si distinguerà, infatti, per gli elementi di colore blu sugli specchietti e sulla mascherina, mentre la calandra sarà “piena” e senza prese d’aria. La Casa, però, non ha ancora annunciato i powertrain, affermando che il modello arriverà in Europa in agosto, se la crisi dei semiconduttori lo permetterà.

La situazione aziendale

Con questo piano, Ssangyong prova a rimanere a galla in un momento di grande difficoltà. Il marchio, lo ricordiamo, è entrato in amministrazione controllata lo scorso dicembre 2020 e i lavoratori hanno accettato di sottoscrivere condizioni contrattuali peggiori per dare una speranza al brand stesso.

Ad esempio, a buona parte dei dipendenti non verranno pagate le ferie dei prossimi due anni. Una sorte simile è toccata pure ai dirigenti.

Questo il commento del liquidatore di Ssangyong Yong-won-Chung: