Il 2021 sarà ricordato come un annus horrbilis per il mercato dell’auto. Ma c'è anche un altro motivo per cui l'anno appena terminato passerà alla storia. Per la prima volta, infatti, in Italia, i SUV (fuoristrada, a 4 ruote motrici, e crossover, 2WD) hanno superato le berline in termini di immatricolazioni e quote di mercato.

Non era mai successo, per quanto la forbice negli anni si fosse costantemente assottigliata. I motivi sono molteplici: il maggior numero di modelli disponibili, la contrazione delle vendite delle citycar (che nella categoria delle berline rientrano per la stragrande maggioranza dei casi), i mutati gusti della clientela.

Attraverso la ricerca "L'auto 2021, Sintesi Statistica" pubblicata dall'Unrae, si può ricostruire uno storico degli ultimi dieci anni e vedere come il mercato dei SUV sia evoluto fino al raggiungimento del primo posto tra il tipo di auto più apprezzato nel nostro Paese.

Dieci anni fa le berline erano al 60,92%

Nel 2012, in Italia, la situazione era la seguente. A livello di carrozzeria le berline dominavano il mercato con 861.480 unità. Fuoristrada e crossover (rispettivamente con 121.274 e 118.863 unità) sommati non andavano oltre 240.137. A livello di quota le berline si attestavano al 60,92%, i SUV al 16,98%.

Da quel giorno, però la quota di mercato delle prime è andata scemando, arrivando per la prima volta nel 2018 sotto il 50%. Quella dei SUV, al contrario, cresceva con costanza: oltre il 25% nel 2016; oltre il 30% nel 2017; oltre il 40% nel 2019.

Nel 2021, come detto, il sorpasso: 711.017 SUV venduti per una quota del 48,17% contro 658.450 berline per una quota del 44,61%. La tendenza è transnazionale e va anche oltre i confini europei.

Anno Immatricolazioni berline Quota di mercato delle berline Immatricolazioni SUV Quota di mercato dei SUV 2012 861.480 60,92% 240.137 16,98% 2013 791.863 60,17% 238.847 18,15% 2014 788.467 57,29% 293.284 21,31% 2015 888.430 55,76% 394.590 24,77% 2016 1.010.682 54,55% 496.963 26,82% 2017 1.043.796 52,40% 609.640 30,61% 2018 933.235 48,45% 742.262 38,53% 2019 900.132 46,65% 819.007 42,45% 2020 642.648 46,09% 630.101 45,19% 2021 658.450 44,61% 711.017 48,17%

Le berline più vendute di ieri e di oggi

Guardando alla classifica delle berline più vendute dal 2012 a oggi si scopre un'incredibile costante, la Fiat Panda, regina indiscussa del mercato tricolore.

La top ten delle berline più vendute del 2012:

Fiat Panda: 119.473 Fiat Punto: 73.148 Fiat 500: 41.288 Lancia Ypsilon: 39.395 Ford Fiesta: 37.355 Alfa Romeo Giulietta: 29.884 Citroen C3: 29.360 Toyota Yaris: 26.605 Renault Clio: 21.553 smart fortwo: 20.289

La top ten delle berline più vendute del 2021:

Fiat Panda. 112.298 Lancia Ypsilon: 43.734 Fiat 500: 41.735 Toyota Yaris: 31.791 Citroen C3: 31.004 Dacia Sandero: 29.094 Renault Clio: 25.738 Opel Corsa: 25.023 Peugeot 208: 23.585 Volkswagen Polo: 20.745

I SUV più venduti di ieri e di oggi

Tutto diverso il panorama di crossover e fuoristrada, che ha visto una maggiore alternanza di modelli negli anni. Tra i primi lo scettro è stato conteso tra Nissan Qashqai e Fiat 500X, tra le seconde sono state 4 le vetture capaci di piazzarsi al primo posto delle vendite di un anno: Volkswagen Tiguan, Range Rover Evoque, Jeep Renegade e Jeep Compass. Tra le seconde

A prescindere da chi occupasse la prima posizione, si nota però come i numeri di crossover e fuoristrada siano cresciuti sensibilmente negli ultimi 10 anni, mentre quelli delle berline siano tendenzialmente calati.

La top ten dei crossover più venduti nel 2012:

Nissan Quasqai: 20.610 Nissan Juke: 12.103 Hyundai IX35: 11.798 Dacia Duster: 10.494 Fiat Freemont: 9.798 Mini Countryman: 7.983 Kia Sportage: 6.983 Peugeot 3008: 6.906 Volkswagen Tiguan: 6.720 Audi Q3: 4.511

La top ten delle fuoristrada più vendute nel 2012:

Volkswagen Tiguan: 8.254 BMW X3: 7.588 Range Rover Evoque: 7.338 Audi Q5: 5.649 Audi Q3: 5.139 Toyota RAV4: 5.063 Fiat Freemont: 4.619 Dacia Duster: 4.259 Fiat Sedici: 3.884 Mini Countryman: 3.665

La top ten dei crossover più venduti nel 2021:

Fiat 500X: 31.985 Ford Puma: 28.562 Jeep Renegade: 28.559 Renault Captur: 28.229 Volkswagen T-Roc: 26.466 Peugeot 2008: 25.510 Dacia Duster: 24.338 Volkswagen T-Cross: 24.009 Peugeot 3008: 20.054 Jeep Compass: 19.101

La top ten delle fuoristrada più vendute nel 2021:

Jeep Compass: 9.491 Jeep Renegade: 6.806 BMW X1: 6.323 Audi Q5: 6.153 Alfa Romeo Stelvio: 5.930 Range Rover Evoque: 5.586 BMW X3: 5.034 Suzuki Vitara: 4.602 Toyota RAV4: 4.446 Volvo XC60: 4.057

Un successo nonostante il prezzo

Il sorpasso dei SUV sulle berline in Italia è avvenuto anche se la categoria delle vetture a ruote alte, in tutti i segmenti, ha un costo medio maggiore. Per un SUV, che sempre più spesso si sostituisce a una station wagon, si è disposti a spendere di più di un'equivalente due volumi o tre volumi stradale.

Basta vedere i nomi dei modelli più venduti nel cumulato 2012-2021 per capire che i crossover e le fuoristrada di maggiore successo di questi 10 anni sono considerevolmente più costosi delle berline che hanno fatto registrare i numeri migliori.

La top ten delle berline più vendute tra 2012 e 2021:

Fiat Panda: 1.238.484 Lancia Ypsilon: 517.981 Fiat 500: 413.734 Fiat Punto: 370.789 Renault Clio: 354.790 Ford Fiesta: 344.054 Volkswagen Polo: 332.446 Toyota Yaris: 325.189 Volkswagen Golf: 295.207 Citroen C3: 295.194

La top ten dei crossover più venduti tra 2012 e 2021:

Fiat 500X: 267.146 Nissan Qashqai: 231.931 Renault Captur: 230.310 Dacia Duster: 196.272 Jeep Renegade: 184.933 Peugeot 2008: 183.440 Ford EcoSport: 134.300 Peugeot 3008: 133.227 Opel Mokka: 127.907 Volkswagen Tiguan: 116.891

La top ten delle fuoristrada più vendute tra 2012 e 2021: