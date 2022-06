MG cresce, costantemente. Il marchio di proprietà della cinese SAIC Motor, ha da poco depositato i brevetti di una nuova auto, completamente diversa da quelle viste fino a oggi.

Se infatti in questi quasi 2 anni di attività, per un totale di oltre 50.000 auto vendute, il Brand si era limitato a produrre SUV o wagon ibride o elettriche, ecco spuntare i disegni della versione di serie della Cyberster, una spider coupé compatta che vuole recuperare le origini sportive della Casa.

Elettrica

Della Cyberster se ne parla da diverso tempo e non si tratta certamente di un progetto inedito. Dopo aver mostrato il primo concept al Salone di Shanghai nell'aprile 2021, la Casa aveva confermato la produzione definitiva lo scorso febbraio, mostrando un nuovo prototipo leggermente diverso dall'originale.

Pochi giorni fa però, MG ha dichiarato di aver depositato i brevetti definitivi dell'auto, che dovrebbe quindi essere pronta a iniziare i primi test su strada in vista del debutto, che dovrebbe comunque avvenire non prima del 2024.

Sportiva evocativa

Come si può vedere dai disegni, la nuova MG Cyberster dovrebbe essere una sportiva compatta a 2 posti, coupé e spider con capote in tela e ispirata nel profilo a una Jaguar F-Type. Vista la storia del marchio in questo settore con la MG TF e la MGB, non si può poi escludere fin da subito anche la presenza di una versione coupé con tetto rigido, certamente dal design più classico e dalle linee ancora più evocative.

Poche sono le informazioni riguardo il powertrain, che dovrebbe essere 100% elettrico e garantire uno 0-100 in appena 3 secondi e un'autonomia massima di 800 km (mantenendo una velocità di crociera adeguata).