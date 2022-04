Vi ricordate i tempi in cui le famiglie che avevano bisogno di spazio compravano le station wagon? Sembrano passate ere geologiche, coi SUV a occupare i listini di mezzo mondo e quasi ci si è dimenticati di loro, a rappresentare ormai una nicchia. Ma c'è chi ci crede ancora e approfitta dell'elettrico per rilanciarle: è il caso della MG5, modello della Casa cinese e prima station compatta 100% elettrica sul mercato.

Un modello annunciato tempo fa e ora ordinabile in Italia, con prezzi a partire da 31.050 euro, ai quali togliere poi lo sconto degli incentivi auto 2022.

Standard o Long

Come spesso avviene anche per altre auto elettriche la MG5 è offerta con 2 differenti tagli di batteria: da 50,3 kWh per la Standard range, con 320 km di autonomia e da 61,1 kWh per la Long Range, per la quale la percorrenza con una ricarica sale a 400 km.

La prima, disponibile successivamente al lancio, è mossa da un motore da 130 kW (177 CV) e 280 Nm di coppia, con un consumo medio dichiarato di 179 Wh/km, la seconda invece (già disponibile per gli ordini) monta un motore da 115 kW (156 CV) e 280 Nm di coppia, per un consumo medio di 175 Wh/km.

Entrambe sono equipaggiate con un caricatore di bordo da 11 kW e sono in grado di gestire una ricarica rapida fino a 87 kW, per passare dal 10 all'80% della carica in circa 40 minuti. Inoltre, sulle "sorelle" nuove MG ZS EV ed MG Marvel R Electric, anche la MG5 Electric integra la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), grazie alla quale si possono ricaricare device esterni come biciclette a pedalata assistita, monopattini elettrici e altro ancora, con potenza massima di uscita di 2.200W.

Compatta e spaziosa

Lunga 4,6 metri, larga 1,81, alta 1,54 e con passo di 2,65 metri la MG5 ha forme da classica station wagon, con la linea del tetto che non si lascia sedurre dalle mode da coupé, proseguendo dritta fino al portellone, per massimizzare abitabilità e spazio di carico. Il bagagliaio passa così da un minimo di 479 (non ai vertici della categoria delle station) a un massimo di 1.369 litri.

Disponibile in 2 allestimenti, Comfort e Luxury, la MG5 offre di serie luci LED, cerchi in lega da 16", sistema keyless, climatizzatore automatico, strumentazione digitale da 7", sedili anteriori riscaldabili, monitor touch da 10,25", compatibilità con Android Auto e Apple Carplay, cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza, Lane Keep Assistance e Traffic Jam Assistance.

La Luxury aggiunge cerchi in lega da 17", telecamera a 360 gradi, lo specchio interno antiabbagliante e sedile del guidatore regolabile elettricamente.

MG5, i prezzi

Allestimento Standard Range Long Range MG5 Comfort 31.050 euro 34.990 euro MG5 Luxury 37.990 euro 39.490 euro

Si tratta di prezzi IVA inclusa, che permettono quindi alla station elettrica di MG di rientrare nella lista di auto elettriche che possono beneficiare degli incentivi auto 2022.