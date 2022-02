MG non ferma la propria espansione, anzi. Il marchio inglese controllato dalla cinese SAIC sta aumentando il ritmo e, dopo aver presentato in pochissimi mesi, la ZS, la ZS V, la Marvel R Electric e la 5 (la prima station wagon elettrica di segmento C al mondo), si appresta a lanciare sul mercato un nuovo modello.

La nuova MG non ha ancora un nome, ma ha iniziato a svelarsi in un video teaser pubblicato su Twitter.

Se la gioca con la ID.3

La maggior parte delle informazioni è contenuta nel testo del tweet che parla di un modello 100% elettrico in arrivo entro fine anno. MG anticipa anche la lunghezza che sarà di 4,30 metri, probabilmente per giocarsela sullo stesso terreno di rivali come la Volkswagen ID.3.

Il video di 40 secondi mostra quello che sembra un crossover o una berlina rialzata con tetto e specchietti neri e una coda caratterizzata da una firma luminosa elaborata che ricorda vagamente la Kia EV6.

Derivata dalla MG 5?

Secondo Autocar, la misteriosa MG potrebbe chiamarsi 4 e avere forme riprese dalla station wagon 5. A questo punto, è probabile che anche gli interni e i powertrain vengano adottati dalla famigliare elettrica.

MG 5 Electric

La MG 5 EV è disponibile con una batteria da 61,1 kWh e un motore elettrico anteriore da 156 CV e 260 Nm di coppia con un’autonomia di circa 400 km nel ciclo WLTP. In un secondo momento è prevista anche una versione con batteria da 50,3 kWh e percorrenze di 320 km. Entrambe le varianti consentiranno la ricarica rapida in corrente alternata e il prezzo di listino sarà di circa 30 mila euro.

L’hashtag #MGElectricforAll fa capire che l’intenzione del marchio è di contenere i costi anche del nuovo modello che dovrebbe avere un prezzo di partenza molto simile.