La prima volta che si è fatta vedere risale ad agosto 2022, col posteriore a fare capolino dal buio. Ci sono voluti poi quasi 2 anni ma ora la BMW M3 Touring è qui, a portare per la prima volta nella storia la carrozzeria station wagon nella gamma della Serie 3 più potente. Una rivoluzione per la Casa, anche perché sappiamo bene come questo tipo di carrozzeria soffra sempre più l'avanzata dei SUV.

Poco importa però, anche perché - ad altre latitudini - c'è ancora spazio per le super station ed era arrivato il momento di mettere i bastoni tra le ruote alla rivale Audi RS 4 Avant. Rivale che abbiamo messo a confronto - a ruote ferme - con la nuova arrivata di Monaco di Baviera.

Prima di iniziare però rispondiamo a una domanda che sicuramente vi starete facendo: perché non c'è la Mercedes Classe C Station Wagon? La station sotto steroidi della Stella è attualmente disponibile in versione 43 AMG con "appena" 408 CV, mentre la C63 AMG arriverà - con powertrain plug-in - nei prossimi mesi.

Cattive quanto basta

L'imperativo è quello di colpire fin da subito, senza però schiaffeggiare i presenti con vistose appendici aerodinamiche o carrozzerie stravolte, ma suggerendo in ogni dettaglio che quelle lì non sono station qualsiasi. Così BMW M3 Touring e Audi RS 4 Avant variano eccome dalle loro sorelle più tranquille, aggiungendo prese d'aria maggiorate, assetti ribassati, estrattori dai quali fuoriescono aggressivi scarichi e altri dettagli specifici. Nulla però del quale consorti e figli più attenti al non apparire debbano vergognarsi particolarmente.

Certo, la M3 mette sul piatto quel maxi doppio rene che urla "Motorsport!" da ovunque lo si guardi, ma è di fatto l'unica vistosissima concessione a un corpo che - tutto sommato - risulta giusto più "nervoso" rispetto a quello della Serie 3 Touring.

Anche la RS 4 varia principalmente all'anteriore, con la griglia single frame ridisegnata e con apertura più generosa, affiancata da prese d'aria nella parte inferiore e il doppio scarico ovale genuino al 100%.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo BMW M3 Touring 4,79 1,9 1,43 2,85 Audi RS 4 Avant 4,78 1,86 1,41 2,82

Lo spazio non manca

Punto forte delle station è, manco a dirlo, la capacità di carico e sia BMW M3 Touring sia Audi RS 4 Avant non tolgono centimetri confermando le volumetrie delle versioni normali: da 500 a 1.510 litri per la bavarese, da 505 a 1.495 per l'avversaria di Ingolstadt. Stesso discorso per l'abitacolo, con lo stesso spazio per passeggeri anteriori e posteriori.

A differenziarle ci pensa, ancora una volta, la caratterizzazione estetica con sedili avvolgenti (quelli della M3 anche con guscio in fibra di carbonio), pelle e Alcantara a profusione, volante dal design dedicato e tanti altri dettagli sportivi. E per chi non si accontenta ci sono interminabili liste di optional da cui pescare.

In più la BMW M3 Touring porta al debutto sulla media bavarese il nuovo sistema di infotainment composto da un doppio schermo curvo, pronto a sbarcare anche sul restyling della Serie 3.

E a proposito di tecnologia entrambe le station offrono connettività, vari sistemi di assistenza alla guida e tutto ciò che non può mancare su modelli premium.

Modello Bagagliaio BMW M3 Touring min 500 / max 1.510 Audi RS 4 Avant min 505 / max 1.495

In linea o a V

Ed eccoci al piatto forte: i motori. Entrambe sono mosse da 6 cilindri: in linea per la M3 Touring e a V (di 90°) per la RS 4 Avant. A livello di potenza la bavarese debutta conquistando la prima posizione con 510 CV e 650 Nm di coppia, superando i 450 CV e 600 Nm della avversaria.

Entrambe sfruttano cambio automatico a 8 rapporti e la trazione integrale per buttare a terra tutta l'esuberanza dei loro motori, ma con tarature differenti. La M3 Touring infatti permette di utilizzare solo le ruote posteriori grazie a mappature specifiche, mentre la RS 4 arriva fino a un massimo dell'85% della coppia inviata all'asse posteriore.

Tutto questo si traduce in uno 0-100 che vede prevalere la bavarese per una manciata di decimi di secondo, mentre la velocità massima è la stessa: 280 (scegliendo i pacchetti speciali M Driver's o Dynamic).

Pacchetti che includono altre modifiche come assetti dedicati, dettagli estetici specifici e molto altro. A proposito di pacchetti, la BMW M3 Touring mette a disposizione anche il l'M Race Track Package, lo stesso montato dall'esemplare fresco di conquista del record al Nurburgring per la categoria, strappandolo alla Mercedes C63 AMG.

Modello Motore Potenza Coppia Velocità massima km/h 0-100 km/h BMW M3 Touring 3.0 6 cilindri L 510 650 280 3,6 Audi RS 4 Avant 3.0 6 cilindri V 450 600 280 4,1

I prezzi

I prezzi della BMW M3 Touring non sono ancora stati pubblicati (la commercializzazione dovrebbe prendere il via entro fine 2022), ma considerando la differenza di 1.700 le BMW Serie 3 M340i 48V xDrive berlina (74.550) e station (76.250) e i 108.500 richiesti per la M3 Competition, possiamo azzardare un prezzo di partenza intorno ai 110.000 per la M3 Touring.

Per quanto riguarda l'Audi RS 4 invece il listino parte da 98.600 euro.